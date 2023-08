Luis Enrique y el PSG se desesperan por Mbappé, Al-Khelaïfi espera 2 cifras: el culebrón cambia 180º

No vamos a descubrir la pólvora a estas alturas sobre la obsesión que posee Florentino Pérez con Kylian Mbappé, ni tampoco el hartazgo que supone la actitud y postura del francés y su club, el PSG, en ciertos estamentos del madridismo y el mismo club galo, y aún con todo el culebrón no ha acabado, lo que desespera a Luis Enrique. Nasser Al Khelaïfi espera dos cifras que pueden dar un nuevo giro a la situación del jugador galo.

Decisión tomada; patata caliente directa al Parque de los Príncipes

Kylian Mbappé ha sido muy claro y posiblemente ha sido el único elemento de este puzle que no se ha movido ni un ápice su postura inicial: el jugador se quiere quedar en París esta temporada para tratar de ganar la Champions League con la entidad francesa. Ahora bien, el club galo no acepta que se quede sin renovar, de ahí los esfuerzos por lograr su continuidad. Y de ahí los problemas adyacentes, el jugador se quiere quedar sin firmar… y el nudo gordiano se tensa, pero no se quiebra. ¿O sí?

Informa Bild que el Real Madrid plantea hacer una última oferta de 120 millones de antes de acabe el mercado de fichajes, lo que, en primea instancia ni casa con lo que pide el club francés por el jugador -que ronda los 250 millones de euros- ni con la decisión del delantero, que pasa por quedarse en París esta temporada, cumplir su contrato y cobrar las cláusulas de fidelidad fijadas. Ahora bien, hay dudas entre Qatar y la cúpula de la entidad gala, porque la opción de ver marchar gratis al crack es real.

Por un lado, el PSG no quiere aceptar esa oferta, pero a la vez ya sabe que la siguiente que llegue por el jugador por parte del Madrid lo hará en el mes de enero y disminuirá de 20 a 40 millones la cantidad anunciada para este verano; es decir, perderán dinero. El problema derivado para el club francés es enorme, porque por mucho que tratan de convencer a Mbappé, el jugador no renueva y si no renueva y sigue en sus trece, puede irse gratis en junio de 2024. De modo que, ¿cabe la posibilidad de que PSG acepte en una de las dos ventanas la oferta del Madrid? Es poco probable pero ya no se cierran a ello y esa novedad, esa incertidumbre, aniquila a Lucho, que de momento ya ha tropezado dos veces en la Ligue 1, ante el Lorient y frente al Toulouse.