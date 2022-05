El futuro de Neymar gira 180º por culpa de Mbappé, tridente roto y lío

No cabe duda de que la renovación de Kylian Mbappé con el PSG hasta 2025 es la gran noticia deportiva de este fin de semana. A pesar de haber tenido un acercamiento prolongado durante todo el curso con el Real Madrid, el delantero galo ha cambiado de idea en el último momento y ha logrado cumplir uno de los sueños de Nasser Al-Khelaifi. Eso sí, el OK del francés al mandatario catarí no solo tendrá consecuencias en Concha Espina, que tendrá que buscar alternativas galácticas en el mercado para reforzar la plantilla, sino que en el propio conjunto galo los efectos también darán que hablar próximamente.

A estas alturas nadie pone en tela de juicio quién es la gran referencia futbolística en el Parque de los Príncipes. Mbappé se ha ganado por méritos propios ser el ‘ojito derecho’ de su presidente y a día de hoy el tridente mágico que forma con Neymar y Leo Messi podría sufrir cambios inesperados. Según ha afirmado Le Parisien en las últimas horas, las altas esferas del PSG ya no consideran al crack brasileño indiscutible en el proyecto y su venta ha pasado de ser una utopía a una posibilidad muy alta.

El rendimiento del exfutbolista del FC Barcelona ha generado más sombras que luces durante las últimas campañas y ni mucho menos Neymar se ha erigido como el líder de un equipo que sigue teniendo pendiente ganar su primera Champions League. Los números que ha registrado el jugador en esta campaña tampoco han sido los esperados, 13 goles y 8 asistencias (muchos de ellos en partidos intrascendentes), y de ahí que Al-Khelaifi haya cambiado su visión sobre él.

Esto no se hubiera dado si Mbappé hubiera decidido poner tierra de por medio con el conjunto francés, pero la continuidad del delantero de 23 años provoca que la presencia del ‘10’ en París ya no sea elemental para tratar de lograr el gran objetivo europeo.

A colación de esto, cabe mencionar que, aunque el PSG esté dispuesto a deprenderse del brasileño para cerrar otra incorporación que sí brinde ese grado diferencial al equipo, la venta de Neymar no se dará de buenas a primeras ya que el alto salario del futbolista, el cual se acerca a 40 millones netos por año, dificultará enormemente dar con un club que pueda permitirse semejante desembolso. Eso sí, lo que está claro es que ahora es Mbappé el favorito del mandamás catarí y que el papel de ‘Ney’ será más secundario que nunca.