El nuevo Zidane fracasa: Camavinga flipa, fuera de Madrid por su culpa

Houssem Aouar es uno de los futbolistas que más esperanzas de futuro generó hace unos años atrás, pero que, con el paso del tiempo, siguen estancados. El centrocampista francés de origen argelino aun pertenece al Olympique de Lyon, club el que ha disputado los mejores años de su carrera y club del que ha intentado salir de forma insistente durante todo el mercado. No obstante, el mediapunta de 24 años, a quien muchos en Francia situaban hace no mucho tiempo atrás como ‘el nuevo Zidane’ por atesorar cualidades similares al exentrenador y futbolista del Real Madrid, no ha logrado cumplir con su objetivo personal, fracasando de nuevo.

Y es que esta no es la primera que Aouar intenta dar un salto de calidad notoria en su carrera. El jugador, dadas sus buenas prestaciones en Lyon, llamó la atención del Real Madrid en el mercado veraniego de 2021 y a punto estuvo de aterrizar en el Bernabéu, pero finalmente la salida de Zidane del equipo diluyó ese interés en el crack. Las consecuencias de su aterrizaje en Concha Espina hubieran ido mas allá de lo aparente ya que quizá la directiva blanca, con Aouar en el equipo, hubiera desestimado la opción de incorporar a Eduardo Camavinga, futbolista que se comprometió con el conjunto merengue en los últimos días de la ventana de transferencias.

Si el francés hubiera llegado antes, Florentino Pérez no hubiera tenido esa urgencia por reforzar el centro del campo, pero la salida de ‘Zizou’ -y posterior llegada de Carlo Ancelotti- lo cambió todo en este apartado, por lo que Camavinga puede agradecer – de forma indirecta- ese desvanecimiento del interés del Real Madrid en el galo.

Es imposible adivinar cuál hubiera sido el rendimiento de Aouar en la casa blanca, pero lo que está claro es que el jugador ha seguido haciendo méritos en Lyon para llamar la atención de los mejores clubs de Europa. No obstante, y de forma totalmente inesperada, ninguno de ellos se ha decidido finalmente a acometer su fichaje este verano.

El futbolista acaba contrato en 2023 y el conjunto francés, a sabiendas de que su deseo es llegar a España o Inglaterra, ha facilitado su marcha en todo momento para evitar su fuga sin dejar ni un euro el próximo verano, pero los equipos que han mostrado interés en el jugador en los últimos meses, Real Betis, Nottingham Forest, Leicester City y Arsenal, no se han convencido del todo para abonar los 30 millones necesarios para cerrar su incorporación, provocando otro fracaso estrepitoso en la carrera del ‘nuevo Zidane’.