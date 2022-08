Florentino decepciona a Carletto: "no" al fichaje y Benzema lo sufrirá

Las llegadas de Rüdiger y Tchouameni ya se pueden tildar como dos grandes aciertos de Florentino Pérez en el presente mercado veraniego, pero el presidente ha brindado una gran desilusión a Carlo Ancelotti con su última decisión, la de frenar el fichaje de un delantero suplente de garantías.

Karim Benzema no ha arrancado nada bien el curso y esto puede deberse a que necesite descansar más de lo habitual durante la campaña pasada. El francés fue uno de los jugadores más utilizados por 'Carletto' y, aunque su rendimiento fue sobresaliente a lo largo de la temporada (anotó 44 goles y repartió 15 asistencias entre sus compañeros), ahora parece necesitar más que nunca un plan B que dosifique sus minutos. Mariano Díaz no cuenta para el técnico italiano y este ha instado durante las últimas semanas al presidente, no solo a que tratase de dar salida al dominicano, sino que incorporara un ‘9’ que sí fuera de su agrado.

Durante el presente mercado veraniego los nombres de Edin Dzeko, Raúl de Tomás o Andrea Belotti han aparecido en la agenda del Real Madrid, pero Florentino no ha considerado oportuno realizar un ataque por alguno de ellos, algo que podría saldarse con una bomba de última hora.

Pero no, no ocurrirá de tal forma ya que, según la información que manejamos en Don Balón, el conjunto merengue no planea realizar más fichajes en estas últimas horas de mercado, algo que implicará la continuidad de Mariano en la plantilla a pesar de que Ancelotti no quiere que sea así y, por ende, que Benzema se vea obligado a acaparar una gran cantidad de minutos para que su ausencia en la delantera no afecte de forma estrepitosa a los resultados del equipo.

En definitiva, aunque Ancelotti y los aficionados madridistas están muy satisfechos con la gestión de Florentino Pérez en los últimos años, el presidente blanco se ha dejado una gran cuenta pendiente este verano que podría tener consecuencias muy importantes a lo largo del curso, sobre todo porque la diferencia de rendimiento entre Benzema y su alternativa para la delantera, Mariano, es abismal.