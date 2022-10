El plan del PSG para echar a Messi y Neymar: 500 kilos y Mbappé feliz

El Paris Saint-Germain parece ser un nido de problemas. La renovación desesperada de Kylian Mbappé por el conjunto parisino ha causado más disgustos que buenas noticias para la entidad parisina. A pesar de que el francés se está saliendo con el conjunto francés con un total de 12 goles en 13 partidos, su pésima relación con Neymar y el incumplimiento de varias de las promesas que Al-Khelaïfi le hizo en su última extensión de contrato han causado que Mbappé ya no quiera seguir en el PSG, tal y como contamos en Don Balón.

Sin ir más lejos, una de las condiciones que el 10 de les bleus puso sobre la mesa en el acuerdo que alcanzaron ambas partes fue la de convertirse en el futbolista más importante de la plantilla, por encima de Neymar y Messi. Ante esta propuesta, según recoge BeSoccer, Al-Khelaïfi no solo la acepto, sino que aseguró a Mbappé que el club disponía de 500 millones en sus cuentas preparados para terminar los contratos de Messi y Neymar si era necesario para que se quedase en París. Unas palabras que fueron del agrado el delantero francés.

Si bien es cierto que en el caso del astro argentino Mbappé no pidió su salida, sí lo hizo con Neymar. Evidentemente, como ustedes mismos podrán comprobar, a fecha de 15 de octubre de 2022 Leo Messi y Neymar siguen siendo futbolistas del Paris Saint-Germain, por lo que Al-Khelaïfi no cumplió con su palabra. De hecho, el club francés intentó rescindir el contrato del brasileño, según informaron varios medios franceses, pero finalmente no pudo cumplir su promesa porque vieron que sería un gran escándalo mundial y supondría un auténtico lío para poder cumplir con el fair play financiero.

De este modo, Mbappé se sintió engañado por el PSG y, según informa el medio francés L’Équipe eso habría causado una ruptura completa en la relación entre el 10 de les bleus y la entidad presidida por Al-Khelaïfi hasta tal punto que, según la información del medio citado, el propio futbolista ya no ve posible seguir confiando en el Paris Saint-Germain.

Cuando el culebrón de Mbappé parecía tomar un descanso, al menos hasta que terminara contrato con el PSG, el incumplimiento de las promesas por parte de Al-Khelaïfi no ha hecho más que volver a poner el futuro del francés en el aire. Por su parte, Mbappé prepara un contraataque sobre Neymar y el presidente del club francés.