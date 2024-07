El PSG devuelve el golpe por Kylian Mbappé y Dembélé ve otro caso Neymar con patada de 170 kilos

Venimos hablando de las posibilidades que empieza a sopesar el Paris Saint-Germain de cara a este mercado de fichajes en la era post-Mbappé de París y lo cierto es que más allá de la más que probable salida de Manuel Ugarte, jugador que no es del agrado de Luis Enrique, el club pretende liberar a dos de los fichajes estrellas de la pasada campaña, con una inversión récord de nada menos que 170 millones de euros.

De Neymar Júnior a lo que puede venirse

Entre los adelantos que os hacemos con respecto a los objetivos del PSG están dos jugadores de primer orden mundial y que no saldrán a los parisinos, si los consiguen, precisamente baratos, como son Julián Álvarez, jugador del Manchester City, y Victor Osimhen, futbolista del Nápoles. Pero el equipo galo no solo mira a sus objetivos de mercado, sino que pretende hacer hueco a estos y no con nombres cualquiera, de ahí que se prevea una inversión igual o superior a la que en su día supuso el fichaje de Neymar Júnior; ya saben, por 222 millones de euros pagados al FC Barcelona.

No han salido bien

Y dos de los jugadores, además del futbolista charrúa, que están en la rampa de salida del equipo francés resaltan dos, Kolo Muani y Gonçalo Ramos, que son precisamente dos de los fichajes del pasado verano y de los más caros de siempre en la Ligue 1 y el club parisino. Concretamente, el ex del Eintracht de Frankfurt le costó al equipo galo 95 millones de euros, mientras que el jugador portugués costó alrededor de 65 kilos.

Libera mucho dinero

Si a las probables salidas de estos tres jugadores, sumamos lo que se ahorra el PSG en el sueldo de Kylian Mbappé, eso nos da una enorme cantidad para fichar a Lucho, Al-Khelaïfi y compañía y no les quepa la menor duda, van a usarla. En este sentido, jugadores clave del esquema de Luis Enrique como Ousmane Dembélé no pueden menos que alegrarse de las ambiciones del equipo capitalino; resta saber dónde concentrarán esa enorme inversión.