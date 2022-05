El PSG quiere al brasileño para acompañar a Mbappé, no a Luis Suarez

El PSG sigue trabajando en los fichajes en el ataque parisino de la próxima temporada pese a haber mantenido a Kylian Mbappé la semana pasada. El conjunto de Mauricio Pochettino ha conseguido que ’La Tortuga’ se quede, pero no ha sucedido lo mismo con Ángel Di María, quien, con toda probabilidad acabará fichando por la Juventus de Turín este verano. Además, no están nada contentos con el rendimiento de Mauro Icardi y no se descarta que salga en el próximo mercado de fichajes si llega una buena oferta.

Eso dejaría el ataque del PSG muy debilitado, pese a que forman parte de él Messi, Neymar Jr, Xavi Simons y Mbappé, pero el brasileño es muy propenso a las lesiones, además desde Francia aseguran que no descartan tampoco su salida si llega una oferta lo suficientemente buena y el rendimiento de Messi, que sigue siendo indiscutible, no ha sido el esperado hasta la fecha, por lo que, ciertamente el conjunto parisino tiene ahora arriba grandes nombres, pero solo ‘La Tortuga’ parece que rinde a un alto nivel.

Por ello, el PSG, pese a todo, está decidido a realizar una incorporación más este verano en la delantera y, según publica el Daily Mirror, Richarlison ha pasado a formar parte de la misma lista en la que ya están Lukaku, Darwin Núñez o Luis Suárez. El delantero brasileño del Everton de 25 años ha tenido una temporada muy irregular, llena de altibajos y con su equipo a punto de descender, pero, a pesar de ello, sus dos grandes años anteriores con los toffess le sirven de aval para que tanto el PSG, como Arsenal o Newcastle no se hayan olvidado de él.

Esta nueva opción, descartaría por completo el intento del PSG de intentar juntar a la ‘MSN’, tal y como se ha llegado a publicar en la prensa francesa y que acercaría a un más al charrúa al Aston Villa, quien parece ser el equipo que más interesado está en el ex del Atlético de Madrid y que parece dispuesto a armar un gran equipo de cara al año que viene tras los fichajes de Coutinho y Diego Carlos. Veremos que sucede al final con Richarlison, pero todo apunta a que abandonará este verano el Goodison Park.