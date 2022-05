Nuevo palo al Arsenal tras Vlahovic: 86 millones por un '9' rechazados

La temporada del Arsenal se podría definir con una montaña rusa. No empezó nada bien el curso para los de Arteta que, tras varias jornadas disputadas de la Premier League, llegaron a rozar el descenso, pero la directiva confió en el técnico español, le dio tiempo para trabajar y poco a poco comenzó a mostrar no solo buen fútbol, si no también resultados y fueron ascendiendo en la clasificación hasta llegar a las 4ª plaza venciendo a casi todos los rivales grandes de la Premier League.

Una 4ª plaza que le otorgaba el privilegio de regresar a la Champions League tras 6 temporadas sin participar en ella y que parecía casi segura tras vencer al Chelsea, West Ham y Manchester United de manera consecutiva, pero que, tras las últimas dos derrotas ante el Tottenham y el Newcastle, le han hecho caer hasta la 5ª posición de Europa League y al equipo de Antonio Conte ascender a la cuarta plaza y todo se resolverá en una última jornada de infarto donde los de Arteta se medirán al Everton, salvado y sin disputarse nada, y los Spurs al Norwich, ya descendido.

Un partido con una trascendencia fundamental, ya que, regresar a la Champions League implicaría abrir mucho el abanico de posibilidades de los fichajes veraniegos, algo que ahora parece bastante limitado. Y es que, a pesar de su potencial económico, tal y como publica Calciomercato, el Nápoles habría rechazado una oferta muy elevada de 86 millones de euros por su delantero Osimhen.

El Arsenal es un equipo con gran poder económico al que el rendimiento de sus últimos años le está afectando a la hora de que los jugadores a los que les llegan varias ofertas de diferentes clubes elijen a los gunners y no a los demás clubes. Ya le sucedió en enero con Vlahovic y la Juventus y ahora parece que le podría suceder con otros dos delanteros, ya que, Oshimen interesa a equipos como Manchester United o PSG y Daniel Calvert-Lewin, que también se encuentra en su agenda, también interesa al Newcastle, quien está apostando muy fuerte por su contratación.

La plaza de Champiosn League se antoja importantísima para que este verano los jugadores con varias ofertas que interesen a los gunners acaben eligiendo al equipo de Mikel Arteta y no a los otros clubes.