El PSG traiciona a Messi y Neymar se queda solo: nuevo capricho de Al-Khelaïfi, el anhelo del Barça

Habiendo levantado la Copa del Mundo con la ayuda mediática de Qatar y su club, con Nasser Al-Khelaïfi a la cabeza, parecía muy poco probable que en menos de 3 meses el matrimonio entre Leo Messi y el PSG se rompiera, pero es justo lo que ya ha ocurrido, escenificado ante el Rennes por el jugador y ahora en los despachos por la entidad de la Ligue 1. Ninguna de las dos partes, especialmente el club, quiere sentarse a negociar la continuidad del jugador y encima, según ha podio saber el de Rosario, los franceses ya le han buscado sustituto. La traición al acuerdo verbal de renovación se cuenta sola.

Una bomba muy compleja

Los acuerdos comerciales y el estatus deportivo de Messi no han servido al PSG para convencerlo de que continúe y si por el club fuera, el acuerdo estaría roto. Decimos si por ellos fuera porque saben Al-Khelaïfi y en Qatar que no pueden dar de baja la ficha de Messi sin llevar a la capital francesa un recambio ilusionante. Y no hay tantos. Esta vez, eso sí, la dirección deportiva se mueve bien y piensa en un jugador que satisface hasta el mismísimo Kylian Mbappé: Bernardo Silva. La liberación de la gran masa salarial de Messi permitiría ficharlo.

Lo ha dicho el medio el Relevo, pero también ciertas fuentes consultadas en Francia por Don Balón, que aseguran que el jugador del Manchester City, que ya estaba en la agenda del Parque de los Príncipes desde hace tiempo, es el elegido y para lograrlo preparan una oferta que el City no pueda rechazar ¿Cuál? Sencillo, se han fijado en la cantidad que Pep Guardiola fijó al Barça si quería al jugador luso y le han sumado algunas cifras más: la oferta será de 90 a 100 millones de euros, con un salario acorde y aún por revelar.

Pretendientes imposibles para el Camp Nou

Ni que decir tiene que con esta clase de pretendientes, el Barça, el tercer afectado por esta más que posible ruptura entre el PSG y Messi, tiene poco que hacer: difícilmente podrán acercarse en rango de transferencia y salario a la oferta francesa en el próximo mercado de fichajes de verano, de modo que el sueño de Bernardo poco a poco despierta en realidad en la ciudad condal. El City no lo liberará si no obtiene una ingente cantidad por él y esta, hoy por hoy, está en manos de París no de Barcelona. Messi, por su parte, estaría libre, y el cuarto actor, Neymar, vuelve al punto de origen: un año más mayor, sin la Champions y con la afición en contra, pero sin su amigo.