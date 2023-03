Lo que le faltaba a Mbappé y el Madrid: desafío a Neymar y Al-Khelaïfi y lío con Francia y Deschamps

La derrota de Francia en la final del Mundial ante Argentina fue una enorme decepción para Kylian Mbappé y si bien la caída en una final mundialista es un proceso duro, ahí queda el mérito de haber repetido cita tras cuatro años. Peor le ha ido con el PSG, que se la ha pegado en Champions sin un peso importante del 7 de Bondy, por lo que el futuro inmediato con Francia en este parón se presuponía una bomba de oxígeno para el crack… hasta que ha llegado la primera crítica a Deschamps.

El Real Madrid no lo entiende

La puesta de largo de Eduardo Camavinga como uno de los hombres fuertes de Carlo Ancelotti ha situado al mediocampista del Real Madrid como uno de las piezas aseguradas para les bleus durante estas dos jornadas de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, sin embargo el técnico ha sido duramente criticado por afirmar que Camavinga sí es su hombre, pero para el lateral izquierdo, donde si bien ha rendido en el Madrid y Francia, no es su demarcación. Con ello no solo degrada, dicen algunos, el nivel que da Camavinga en la medular, sino que señala a otro madridista que sí es lateral, como es Ferland Mendy.

Ruido, lo que menos necesita el 7 del PSG

Precisamente Mbappé buscaba en Francia un remanso de paz y se encuentra con una selección convulsa, y no solo por la polémica de Deschamps, que ha sido mal vista en España, especialmente entre los seguidores del Real Madrid, sino por el caso Benzema, que también tiene a un jugador blanco en el foco de las miradas. Además, la selección está puesta en entredicho debido a su nivel en la Nations League, donde estuvo a un paso de bajar de categoría. Se teme en Francia el rendimiento de la sección en competiciones europeas y de menor peso que una Copa del Mundo, donde a Francia le cuesta debido a que muchos equipos, además de ser muy ordenados, no van a buscar a los franceses, sino que se pliegan, obligando a generar, justo para lo que no ha configurado el bloque de Deschamps, que prefiere esperar y salir a la contra.

Y en medio de todo ello sigue el desafío interno en París contra el proyecto de futuro de Al-Khelaïfi con Neymar en él.