Él quería quedarse y Al-Khelaifi le echa, la culpa es de Benzema

Qatar ha dado un ultimátum a Al-khelaifi tras la debacle que el PSG ha sufrido este año como consecuencia de la gran inversión que el verano pasado el presidente el conjunto parisino y Leonardo realizaron en el mercado de fichajes trayendo a Messi, Donnarumma, Achraf, Sergio Ramos y Nuno Mendes, entre otros, al Parque de los Príncipes.

La eliminación ante el Real Madrid con aquella remontada en el Santiago Bernabéu donde Karim Benzema metió un hat-trick, provocó más de una conversación tensa y seria con Al-khelaifi y le advirtieron que tendría de crédito hasta el Mundial de Catar para dar la vuelta a la situación o sino empezarían a cambiar de opinión respecto a su futuro. Por ello, el jeque ha puesto tanto empeño en retener a Mbappé, sabe que le necesita para alcanzar el gran objetivo de la Champions League. Pero esta renovación ha traído más de una consecuencia en el PSG.

La primera de ellas ha sido la destitución del hasta ahora director deportivo Leonardo. El que lograse el único traspaso de Messi en toda su carrera ha sido la primera víctima que la sociedad Al-Khelaifi y Kylian Mbappe se han cobrado, y no será la última, ya que, como informamos en Don Balón, el futbolista y el presidente han redactado una lista de 14 jugadores que no quieren que continúen el año que viene en el Parque de los Príncipes, entre los que se encuentra Neymar Jr.

El lugar de Leonardo pasará a ocuparlo Luis Campos, el director deportivo que logró arrebatarle dos Ligue 1 al PSG. Una en el año 2017 cuando militaba en el Mónaco y otra la temporada 2020/2021, cuando estaba al cargo de los fichajes del Lille. Su currículum le avala y por ello Mbappé ha pedido expresamente al presidente su contratación.

Por otro lado, Leonardo ahora se encuentra libre y dispuesto a fichar por cualquier equipo y uno de los mejores colocados es el Valencia CF de Peter Lim. El que fuera jugador ché durante dos temporadas ha reconocido públicamente en una entrevista concedida a L’Equipe que se siente sorprendido por su destitución y que ya ha habido conversaciones con el conjunto valenciano:” no hay nada concreto, hemos hablado un poco, sí, pero no nada más… Es chocante que se produzca la noche en la que Mbappé renueva y ganamos el título. Sí, hubiese seguido, pero son cosas que pasan”. Veremos qué sucede con el brasileño y si regresa a La Liga de la mano de su ex equipo.