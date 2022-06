Messi carga contra el PSG, Neymar JR y Mbappé: el problema no es él

Messi está de dulce, con la temporada acabada, Leo se encuentra disputando sus compromisos internacionales con la selección de Argentina en donde no le puede ir mejor. Ha ganado por 3-0 la Finalísima a Italia con una asistencia suya en el primer tanto de Lautaro Martínez y anoche, en un amistoso ante Estonia, hizo un repóker de goles y se colocó como el cuarto máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales.

Messi vive un buen momento, pero no ha sido así a lo largo de su primera temporada en la Ligue 1, a pesar de haber empezado a encontrar feeling con Neymar Jr y Mbappé en las últimas jornadas. Así mismo lo ha expresado el propio jugador del PSG en una entrevista para TyC Sports donde habla de todos los problemas de adaptación que ha tenido a lo largo del año.

“Me tenía que acostumbrar también a una manera de jugar porque estaba acostumbrado a jugar toda la vida de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, se juega diferente, se ve al fútbol de otra manera, con compañeros nuevos... yo en Barcelona tenía compañeros que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí. Encima empecé tarde la liga porque llegué tarde al club, después tuve un golpe en la rodilla que me tuvo parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar. No podía hacer tres o cuatro partidos seguidos. Llegaron las vacaciones y dije 'bueno, después de esto empiezo un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya pasó la adaptación', y me agarró Covid”, señala Messi al ser preguntado sobre los diferentes estilos de juego entre el PSG y el Barça. No se entendió con Mbappé y Neymar hasta el final.

“Después de toda la vida de estar en un mismo lugar, porque no es fácil con la edad que tengo porque una cosa es hacerlo más joven, o preparado, o queriendo. Yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba y no lo pensaba y la verdad es que fue un año difícil. Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. Y estaba muy bien. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada”, comentaba el argentino sobre su adaptación.

“También es nuevo para mí. Es una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos y porque volvió a pasar un año más, porque no es la primera vez que les pasa al París una situación así, quedar afuera de la Champions de esa manera, y es entendible el enojo. Después si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney en especial, que fuimos los más señalados. Pero bueno, pasó”, apuntaba sobre los silbidos recibidos tras la eliminación en la Champions League ante el Real Madrid.

Una entrevista llena de curiosidades donde no le faltó tiempo para atacar al Real Madrid y asegurar que no se merecía ganar la Champions League porque no era el mejor equipo.