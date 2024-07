Escalofríos en 'can Barça', Neymar lo revive y hasta Mbappé alucina: oficial, el PSG pagaría 200M

El Paris Saint-Germain todavía no ha lanzado su verdadero órdago al mercado. Sí, es cierto que jugadores que pueden salir de la plantilla francesa sirven ya para formalizar posibles acuerdos, como el que puede generar la salida de Manuel Ugarte, jugador que viene de jugar la Copa América pero que no quiere Luis Enrique y sí Ten Hag en el United, con Jadon Sancho mediante, pero lo cierto es que hace meses se ha venido formalizado un doble interés que obliga a un desembolso no visto desde tiempos de Neymar.

De hecho, ya estaría formalizada

Informa en Italia, concretamente el Corriere dello Sport, que el PSG habría hecho una oferta al Nápoles por sus dos estrellas, Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia, una que alcanza la increíble cifra de 200 millones de euros y que no habría recibido respuesta formal, aunque apunta a ser rechazada. En este sentido, quien sí se ha pronunciado es el agente del jugador georgiano, el cual no oculta la posibilidad de una salida, toda vez que el futbolista quiere jugar la Champions League, aunque lo hace de forma más comedida a o expresado hace meses.

Mamuka Jugeli, agente del extremo, ha declarado en el citado medio que “¿Kvaratskhelia sin la Champions? Entonces quiere ganar el Scudetto. En el futuro, todo depende del presidente del Nápoles. Si piensa en vender a Kvaratskhelia, lo hará. Si quiere renovar, renovará". A tenor de las palabras del representante de Kvaratskhelia, el jugador y su entorno reculan en su proceso de presión al club italiano ante la previsión de que los napolitanos se nieguen a venderlo. Con todo, de forma interna la decisión está tomada: se quiere ir.

De los 222 a los 200

Como no, la salida de Kylian Mbappé, que libera una inmensa cantidad de dinero en el PSG y la cifra que informan en Italia ofrece por los dos cracks napolitanos el PSG recuerda y mucho a la que en su día arrebató al Barça a su gran estrella brasileña, Neymar Júnior, por valor de 222 millones de euros; hasta el momento el traspaso más grande de la historia del fútbol.