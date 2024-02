Florentino cerró a Ancelotti por Zidane: el mito rechaza a Rodrygo y elige equipo y no es con Mbappé

Cuando Florentino Pérez y el Real Madrid hicieron pública la renovación de Carlo Ancelotti, muy probablemente sabía que uno de sus nombres favoritos si el italiano no seguía, que era Zinedine Zidane, no aceptaría la oferta, básicamente porque, tal y como hemos venido contando antes del desenlace sobre el banquillo merengue de la 24/25, el francés no era partidario de volver, no por ahora, al Real Madrid.

Y eso entronca perfectamente con la actualidad que señala a Zinedine Zidane en el camino de elegir su nuevo destino, que no sería la Francia de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y compañía, como se ha venido especulando, ni siquiera el Paris Saint-Germain si Luis Enrique no convencie, sino otro equipo de la Ligue 1 con un pasado que entusiasma a Zizou y un futuro que lo hace todavía más.

Lo primero de todo en este asunto es señalar que Zidane ha rechazado, al menos que se sepa, dirigir a ciertos equipos, entre ellos al Manchester United y más recientemente a Brasil y la sección de Argelia. Pero además hay que decir que el mítico exjugador del Real Madrid y la Juventus de Turín es oriundo de Marsella, de modo que la propuesta millonaria que uniría el destino del único campeón de Europa francés y la familia saudí de Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud hacen que Zidane sí crea en ese proyecto, el cual promete ser un dolor de cabeza, entre otros, para PSG en la Ligue 1.

El príncipe saudí habló con Carré, donde aseguró que “creo que es una buena inversión invertir en Francia. Marsella o Mónaco... estos equipos son buenos (...) Conozco al OM, es un buen equipo. No sé qué hay entre Arabia Saudí y Zinedine Zidane con respecto al Marsella, pero todo es posible. Zinedine Zidane es un buen entrenador”. Es decir, si finalmente el Marsella se convierte en un súper proyecto, Zidane estará al frente en un alto porcentaje; o lo que es lo mismo, la aventura perfecta que esperaba Zidane y no es el Madrid, se prepara.