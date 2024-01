Guardiola maldice a Messi por el desastre que cae sobre el City: Erling Haaland se planta y asusta

Pueden imaginarse qué puede pasar por la cabeza de una figura de talla mundial, única, que pese a tener el reconocimiento generalizado del público, de la estadística y de los trofeos más importantes a nivel de clubs, todo ello conseguido en uno de los mejores equipos del globo, se queda a las puertas de unos premios que merecía mucho más que Leo Messi y que sin embargo le eludieron, algo que, sospecha el futbolista y su entorno, no le habría pasado si vistiera otra elástica, concretamente dos, de LaLiga.

Más que nadie e insuficiente

Evidentemente hablamos de Erling Haaland, de la diferencia entre el Real Madrid y el Manchester City y los premios individuales que no reconocieron al mejor del planeta en un tiempo determinado. Sobre ello, cabe decir que la injusticia de al menos uno de los premios concedidos a Leo Messi en el tiempo estipulado es inmensa y posiblemente irreparable en la credibilidad de este galardón (Messi, que ‘solo’ ganó el Mundial como mérito tras varios fracasos estrepitosos en el PSG se llevó el oro precisamente por sus méritos en París)

Y eso, como es lógico, toca el ego del mejor goleador del planeta (con permiso de Harry Kane), lo que lleva al City a temblar por el pulso que puede plantear el noruego este próximo verano y que toca muy de cerca las titulaturas que obtuvo el 10 argentino. Es decir, Haaland, que sabe que puede marcharse si activa su cláusula de salida y tiene comprador -digamos, por ejemplo, el Real Madrid-, ya se plantea hacerlo para asegurarse los premios individuales que el campeón inglés no le garantiza.

Barça y Madrid, garantía

Si miramos el palmarés de balones de oro de la última década vemos que Real Madrid y FC Barcelona tiranizan la lista de ganadores, con Messi, CR7, Benzema y Modric como ganadores: ocho de diez. Y la década anterior no es diferente. Y eso lo saben Guardiola, Haaland y el City: es más fácil ganar el Balón de Oro, el The Best, vistiendo la elástica blaugrana o la merengue; es un hecho. Curiosamente ambos clubs, sobre todo el Madrid, le pretenden y los blancos sí pueden pagarlo. Y aunque no se diga, esto ya suena en la cabeza del punta y lo saben Madrid y City.