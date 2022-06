Florentino sorprendido por quien intercedió en la renovación de Mbappé

El mercado de fichajes aún no ha empezado y la noticia más relevante del mismo ya se ha producido, concretamente la decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro, su renovación y continuidad en el Paris Saint-Germain. El galo firmó hasta 2025 con el club parisino y con el paso de los días se van sabiendo detalles de la negociación. No solo la ingente cantidad de dinero ofrecida por Nasser Al-Khelaifi convenció a Mbappé, si no que hubo alguien muy relevante que intercedió en la operación.

El mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido que mantuvo conversaciones con Mbappé para convencerlo de quedarse en París. "Tuve una conversación con Kylian Mbappé, simplemente para aconsejarle que se quede en Francia. Fue de manera informal y amistosa. El papel de un presidente es defender a su país", ha explicado Macron.

Lo cierto es que el 'culebrón' provocado por Kylian Mbappé se alargó mucho y el silencio del futbolista puso muy nerviosos tanto a los seguidores del PSG como a los del Real Madrid. Al final, el galo se decantó por seguir su ciudad, "esta es mi casa y quiero poder seguir haciendo lo que siempre me ha gustado, jugar al fútbol y ganar títulos", explicó el día que anunció su renovación.

Kylian Mbappé llegó al PSG en el año 2017, procedente del AS Mónaco, y desde entonces ha ganado cuatro Ligue 1, dos Copas de la Liga y dos Supercopas de Francia, son muchos títulos, pero no lo esperado para un proyecto millonario como el de Nasser Al-Khelaifi con el Paris Saint-Germain.

Durante los tres años que le quedan de contrato, el campeón del mundo con Francia tiene entre ceja y ceja otorgarle la primera Liga de Campeones al conjunto parisino, algo que en toda la historia de la Champions League solo ha conseguido el Olympique de Marsella en la temporada 1992/93, siendo el único club francés en ganar la Copa de Europa. Un reto que comparte con jugadores de la talla de Messi y Neymar, aunque por ahora lo máximo que han hecho ha sido llegar a una final, la cual perdieron ante el Bayern de Múnich.