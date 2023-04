Golpe inesperado y genial por Leo Messi que inutiliza a Barça y PSG: 2 problemas y otro destino

El FC Barcelona está funcionando a pleno rendimiento en una sola dirección, tratar de convencer a LaLiga y Leo Messi, no necesariamente por ese orden, para conseguir el fichaje de vuelta a la ciudad condal del astro argentino, sin embargo, hay dos problemas enormes que dificultan el acuerdo y una nueva solución, ya apuntada hace meses, que resulta muy llamativa y jugosa para el sudamericano, una que sí tiene la viabilidad que aún no posee el Barça. El PSG, con Al-Khelaïfi al frente, observa los acontecimientos sin inmutarse.

Necesidad de atajar sendos obstáculos

Con respecto al Barcelona, como decimos hay dos asuntos que debe atajar el club si quiere hacerse con el 10. Uno es personal, pero para nada resulta baladí, ya que, para el futbolista y su entorno, entre ellos su padre, figura fuerte para Messi, de hecho, es determinante y este tiene que ver con la disculpa no solo privada sino pública de la junta directiva actual, es decir, de Joan Laporta como cabeza del club. A Messi no le gustaron ni las formas ni las maneras del presidente y el club a la hora de dar por concluida su estancia exitosa en can Barça y el jugador quiere que eso no solo sea admitido, sino subsanado. Por otro lado, está el otro asunto, el económico, tras lo cual subyace el salario del futbolista y su adecuación a los cánones que imponga la competición con respecto a los últimos sueldos del argentino; no vale con que se baje el sueldo, los números han de cuadrar en función de sus estatus durante los últimos años. Además, el Barça debe liberar masa salarial, de modo que este óbice es enorme, muy grande. Y van a contrarreloj en el Camp Nou por otro destino posible.

Otro destino posible, que lucha muy duro por él

De nuevo el comisionado de la MLS, Dan Garber, ha hablado del asunto Messi y lo ha hecho en términos que establecen un problemón para el actual jugador del PSG y deseo de futuro del Barça. En la CBS, decía el mandatario de la Major League Soccer que “pienso en él como alguien que cruza tantas barreras que puede ser más grande que cualquier atleta de cualquier deporte que haya jugado aquí en los Estados Unidos”, decía, confirmando que es el club de David Beckham quien puede ficharlo y a quien van a ayudar a conseguirlo en la liga americana: “trabajaremos muy duro con Miami, que es el equipo que espera poder firmarlo”. Con respecto a las fórmulas, comentó que las tienen y las van a poner sobre la mesa, incluido ese término en el que todos los equipos de la competición pongan dinero por el jugador para elevar el estaus de la liga. Sobre ello, argüía que “hemos sido bastante efectivos en la búsqueda de formas inteligentes de fichar jugadores para nuestros clubes en el mercado”.

Todo hace indicar que el tiempo se acaba para el Barça y que Estados Unidos es un destino muy apetecible para el jugador. Sin duda Nasser Al-Khelaïfi, que no lo retendrá, no pensaban que el el 30 de París acabaría en la MLS, una posibilidad muy real en la actualidad.