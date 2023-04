Mourinho y Al-Khelaïfi dan el paso: vuelco histórico con Mbappé y traición a Messi desde Argentina

¿Qué más se el puede pedir a esta Champions League? Para bien o para mal, ha habido de todo: una eliminación prematura y convulsa de varios históricos como el Barça, la Juventus de Turín o el Atlético de Madrid; otro tanto del PSG, de nuevo en octavos; un ajusticiamiento del fútbol al club, el Chelsea, que más se ha gastado; un derbi milanista monumental por la gran final y otro City-Real Madrid tras lo vivido en la 21/22. Bueno, sí faltaba algo, Mourinho, que en la 23/24 podría volver a la competición encabezando un proyecto faraónico.

Tras clasificar a su AS Roma para las semifinales de la Europa League (ganó 4-1 al Feyenoord), The Special One dejó un titular que se quiere leer entre líneas en París: “no puedo decir que no soy feliz. Algunas veces pienso en las frustraciones y otras veces pienso en otras ambiciones, pero hoy lo importante es que soy feliz y trabajo para la gente y la he visto feliz”. A estas alturas ya todo el mundo sabe que Nasser Al-Khelaïfi quiere el luso de director de orquesta en el Parque de los Príncipes en la 23/24, algo así como esas ‘otras ambiciones’ a las que hacía referencia el portugués.

De modo que encuadrando la Liga de Campeones 23/24 con Mourinho como hipotético entrenador del PSG, el club al que más se mira con lupa desde dentro y fuera de París, podríamos tener a uno de los favoritos por jugadores y presupuesto, que normalmente suele decepcionar, con uno de los entrenadores más polémicos y exitosos, todo ello aderezado con los deslices y lesiones de Neymar Júnior, el complicado gobierno de su gran estrella, Kylian Mbappé, y un fichaje robado a la propia Roma.

En definitiva, no podría haber una unión más explosiva, capaz de una genialidad o ser la caja de Pandora recién abierta. Las expectativas no pueden ser más elevadas. Se quede en París o no Messi, fichen los franceses o no a Kane u Osimhen, la propuesta con Mou al frente es muy atractiva. Y encima, para más inri, dicen que el portugués querría llevarse a Paulo Dybala – recordemos, con una cláusula que el permite salir en verano por 12 kilos- a su nueva estancia. Es decir, que si finalmente el 10 de Argentina se va y lo hace al FC Barcelona, Mou, enemigo histórico del Barça, podría llegar como solución y con La Joya, compatriota del rosarino, bajo el brazo. Esta unión, cuando menos, promete. Si Mbappé quería un cambio, este los supera a todos y promete ser histórico.