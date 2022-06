Grandes opciones para LaLiga en la Ligue 1 y el Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella ha sido una de las grandes sorpresas en la Ligue 1 esta temporada. El conjunto entrenador por Jorge Sampaoli ha conseguido el subcampeonato francés, solo por detrás del todopoderoso Paris Saint-Germain, por lo que jugará la Liga de Campeones el próximo curso.

El técnico argentino, ex del Sevilla FC, ha formado un gran tándem junto al joven presidente del Marsella, el español Pablo Longoria. El directivo asturiano ya trabaja para confeccionar un equipo que pueda hacer un buen papel en todas las competiciones y para ello no solo tiene en mente las incorporaciones, si no también las salidas que debe acometer el conjunto marsellés.

Además de futbolista como Arkadiusz Milik, que está dentro de las opciones que maneja la Juventus para sustituir a Morata, dentro del capítulo de salidas hay dos nombres que destacan por encima del resto, ya que Sampaoli no cuenta con ellos, Pol Lirola y Sead Kolasinac.

El bosnio llegó el pasado mercado invernal a Francia, sin apenas contar para Arteta con el Arsenal, algo que también le ha pasado en Marsella, donde ha disputado 17 encuentros desde su llegada, solo seis como titular. Sampaoli no es muy fan del jugador, por lo que ha comunicado a Longoria que no cuenta con él para el próximo curso.

Con contrato hasta 2023 y sin que el Marsella tuviera que pagar nada por su traspaso, el bosnio es el primero en la rampa de salida.

Otro de los jugadores al que el Olympique de Marsella busca acomodo es el español Pol Lirola. Con tan solo 24 años de edad, el catalán cuajó una gran temporada el curso pasado, mientras estaba cedido por la Fiorentina. Tras unas duras negociaciones con los italianos, el conjunto francés consiguió hacerse con la propiedad del jugador por seis millones y medio de euros, aunque este año ha estado muy por debajo de las expectativas.

En este caso, Sampaoli sí que cuenta con Lirola, de hecho le ha probado en varias posiciones, pero el catalán no ha respondido como se esperaba. Concretamente Lirola ha participado en 51 encuentros esta campaña, marcando un gol y dando dos asistencias.

Formado en las categorías inferiores del Espanyol y la Juventus, se trata de una muy buena opción para cualquier equipo de la liga española que necesite un lateral derecho, un futbolista a tener en cuenta y por el que el Marsella no pedirá un precio excesivamente alto.