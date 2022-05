Guerra abierta en el PSG: Neymar Jr en venta y este decide su futuro

El anuncio de la renovación de Kylian Mbappé por el PSG no solamente ha supuesto un terremoto para el Real Madrid, si no también para el propio conjunto francés. Cuando todo hacía pensar que ‘La Tortuga’ abandonaría el Parque de los Príncipes y Al-Khelaifi tendría que acudir al mercado para suplir su marcha y que Neymar Jr y Leo Messi serían los buques insignia de los galos, la situación ha dado un giro de 180º y será Florentino Pérez quien tenga que trabajar más duro en verano para encontrar un sustituto a la altura del ex del Mónaco.

Pero, dejando el Real Madrid a un lado, la permanencia de Kylian Mbappé en París va a suponer más de un cambio en el organigrama de la entidad francesa. Las consecuencias de cara continuidad no se han hecho esperar y ya se ha cobrado su primera víctima, Leonardo. El hasta ahora mano derecha de Al-Khelaifi en el PSG y director deportivo del club pondrá punto final a su etapa en la Ligue 1 y todo apunta a que el propio delantero ha elegido a su sustituto, con el que ya coincidió en su época en el AS Mónaco, Luis Campos, quien no ha parado de amasar éxito, tanto en su etapa en el equipo monegasco, como posteriormente en el Lille, con quien consiguió alzarse con el título nacional en 2021.

Pero no será el único cambio. El banquillo parece que también sufrirá una renovación. Mauricio Pochettino tiene los días contados en París y, según publica L’Equipe, con la opción de Zinedine Zidane, pese a ser la favorita, prácticamente descarta, ya que, es el propio entrenador quien no quiere entrenar, al menos por ahora, al club. El conjunto parisino se ha centrado en otras posibilidades y Kylian Mbappé habría solicitado que se fijen en el entrenador del Sporting de Lisboa. Rubén Amorim.

Pero, además de Luis Campos y Rubén Amorim, podría haber otro cambio significativo más este verano en el PSG a consecuencia de la continuidad de Mbappé, y es la salida de Neymar Jr. Ayer mismo, Le Parisien publicaba que el club habría abierto por completo las puertas de salida al brasileño. El diario francés publicaba que si lega una buena oferta y él se quiere marchar, no pondrían impedimentos para que dejara el Parque de los Príncipes. Parece que Al-Khelaifi tiene nuevo ojito derecho. Pero a todos estos rumores, Neymar Jr ha querido dejar clara cuál es su opinión:” Yo me quiero quedar”.

Su posición es clara, quedarse y seguir en París, al igual que la idea del club también es transparente, venderle si se puede. El problema es que muy pocos clubes pueden acometer un traspaso y pagar un salario tan alto. Solamente el Newcastle de Bin Salmán puede acometer ahora mismo la operación con garantías y ha mostrado un interés muy alto por el brasileño. Veremos qué sucede con el canarinho, pero él quiere quedarse pese a no sentir el respaldo de la junta directiva.