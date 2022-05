Los goles de Rodrygo al City no valen, el socio de Neymar es el '10'

Cada vez queda menos para que de comienza el Mundial de Catar y los seleccionadores, tras 4 años de preparación, tienen claro en gran medida el bloque de jugadores que llevará a oriente medio, el estilo y las tácticas. De aquí al mes de noviembre la gran mayoría de los futbolistas que han estado yendo hasta ahora con sus respectivas selecciones son los que comenzarán el torneo el 21 de noviembre, aunque, por supuesto, siempre puede haber cambios.

No todos los jugadores son indiscutibles, ni todos tienen el puesto asegurado. De la lista de 23, solo alguno pocos afortunados tienen asegurado su convocatoria y su sitio en el once inicial. En el caso de Brasil, Tite tiene claro, por ejemplo, que Neymar Jr (salvo lesión) asistirá a Qatar y será dueño de la banda izquierda del ataque de la Seleçao. En cambio, en la banda derecha no tiene la posición tan segura casi ningún jugador.

En los últimos 7 encuentros que ha disputado Brasil en las eliminatorias Sudamericanas para el Mundial, el dueño de esa banda derecha del ataque ha sido el ‘10’ del Leeds United, Raphinha. El atacante del conjunto inglés es ahora mismo el mejor socio de Neymar Jr en el tridente de la selección de Brasil donde ha ayudado a clasificar a su combinado con 3 goles y 2 asistencias, en detrimento del hombre del momento del Real Madrid, Rodrygo.

El ’21’ del conjunto blanco no es tan siquiera la segunda opción de Tite en la Canarinha, y es que, en los mismos 7 encuentros en los que el titular ha sido Raphinha, el héroe del partido ante el Manchester City solamente ha disputado 52 minutos. La segunda opción del seleccionador brasileño es, a día de hoy, un posible futuro fichaje de Ten Hag, Antony.

El extremo del Ajax está por delante en las preferencias de Tite. Todo puede cambiar de aquí a noviembre, como se ha dicho, solo unos pocos afortunados como Neymar Jr tienen asegurado su puesto en el equipo, y el descenso del Leeds podría afectar al status de Raphinha (o incluso su fichaje por el Barça si no consigue ser titular). Lo que está claro es que, al menos de momento, los números y las prestaciones del jugador del Leeds son mayores que las de Rodrygo tanto en la selección (ya señalados) como en sus respectivos clubes (14 goles del canarinho por 9 de jugador blanco).