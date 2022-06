Guerra abierta: Mourinho, el PSG y la Champios League

Sin duda el Paris Saint-Germain está siendo el principal agitador del mercado de fichajes. No hay operación en la que el conjunto parisino no se inmiscuya, algo que empieza a no gustar en el fútbol europeo, donde cada vez es mayor el número de personas que consideran que el PSG juega con ventaja.

El mejor ejemplo es el que ha sido uno de los culebrones de este mercado de fichajes, el caso de Kylian Mbappé. El francés lo tenía todo cerrado con el Real Madrid pero el conjunto parisino tiró la casa por la ventana en una oferta nunca antes vista en el mundo del fútbol para quedarse con el atacante galo.

Pero la de Mbappé no ha sido el único enfrentamiento entre el PSG y el Real Madrid, ya que los franceses también intentaron quitarle a Aurélien Tchouameni, al conjunto blanco, aunque ahí el conjunto español estuvo más rápido.

El PSG también ha sonado como posible destino de Lewandowski, pero el futbolista solo quiere jugar en el F.C. Barcelona, por lo que los franceses tampoco han podido hacer nada por el atacante polaco.

Uno de los últimos ejemplos es el de Hugo Ekitike, delantero del Reims que lo tiene prácticamente hecho con el Newcastle y por el que el PSG ha decidido apostar en el último momento.

Todo esto ha hecho que personalidades del mundo del fútbol europeo como Javier Tebas, presidente de LaLiga, denuncien al PSG. "Unas pérdidas de unos 300 millones de euros y unos ingresos mayores que Madrid, United y Barça, unos datos que nadie se los cree. Y renueva a Mbappé. Es imposible si no hay engaño en los patrocinios o aportaciones de capital mayores a los que permite la UEFA. No es un problema de Francia, es un problema del ecosistema del fútbol europeo. Parecemos los Robin Hood europeos, he hablado con otras ligas, algunos se van a adherir. Lo vamos a hacer diga lo que diga el presidente de la liga francesa. Ya me conocen en Europa. Oye Nasser, lo que estás haciendo es joder al fútbol. Es tan peligroso como el proyecto de la Superliga", afirmaba Tebas hace no mucho.

Otro de los nombres populares dentro del fútbol es José Mourinho, quien tampoco ha dudado en atacar al conjunto parisino, club para el que llegó a sonar como futuro entrenador. "El PSG es el equipo que está revolucionando el gallinero del fútbol. No por ganar títulos, si no por frustrar contrataciones e inmiscuirse en los asuntos de otros equipos. La UEFA no dice nada al respecto. Lo mismo en la corrupción y la destrucción del fútbol".

Dice el refrán que el dinero no da la felicidad, algo que en el PSG no parecen comprender todavía, pese haber fracasado en su intento de conseguir la Champions League, el ansiado deseo de Nasser Al-Khelaïfi.