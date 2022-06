La regla del fútbol que Mourinho quiere cambiar, la FIFA le apoya

José Mourinho está de actualidad. El técnico portugués se ha convertido en historia viva de la AS Roma al volver a ganar un título, en este caso la primera edición de la Conference League, desde 2009, cuando los romanos ganaron la Coppa de Italia. Además el luso ha conseguido volver a poner al fútbol italiano en lo más alto del fútbol europeo, ya que hacía 10 años que un club de Italia no conseguía un título continental.

Ahora el portugués está centrando en reforzar al conjunto capitalino para que sea capaz de competir por entrar en Liga de Campeones la próxima temporada. Antes de que arranque el mercado de fichajes el próximo 1 de julio, Mourinho ha tenido tiempo para participar en una conferencia sobre la aplicación de nuevas tecnologías en el deporte, celebrada en la Facultad de "Motricidade Humana", en la localidad lusa de Cruz Quebrada. Durante la misma, el portugués se mostró muy crítico con el VAR, aunque alabó otros usos de la tecnología como el de la línea de gol o la detección de los fueras de juego.

"El VAR se ha estado moviendo en direcciones a veces dudosas. Perdí una semifinal de Champions con un gol que no entró. Si hubiera existido el VAR, el balón no habría entrado. También gané partidos con goles de fuera de juego", admitió Mourinho.

"La tecnología de 'línea de gol' es objetiva, esté dentro o no. No hay historia. El fuera de juego, salvo que alguien consiga hacer líneas medio torcidas, se supone que también es objetivo", continuó diciendo 'The Special One'.

Pero la gran sorpresa de la charla de Mourinho llegó a la hora de hablar sobre una de las opciones que está estudiando la FIFA para el futuro, jugar 'a cronómetro parado', tal y como se hace en otros deportes como el fútbol sala o el baloncesto. "Me gustaría detener el cronómetro porque así no habría espacio para perder el tiempo o jugar con otras cosas. Me gusta. En culturas como la portuguesa o la italiana sería algo positivo”, explicó el técnico luso.

Desde la FIFA se estudia la posibilidad de detener el reloj cada vez que ocurra una interrupción en el partido. El mayor ente del fútbol mundial ya ha realizado algunas pruebas sobre parar el cronómetro del partido en torneos juveniles, pero desde el 1 de julio van a dar un paso más. La liga mexicana de fútbol, conocida como Liga MX, va a servir de 'conejillo de indias' para probar la detención del tiempo durante los saques laterales y de puerta, esperando tener mayor tiempo de juego efectivo durante los 90 minutos de partido.