Guerra Juventus-Chelsea por un viejo rival de Mbappé y Messi

Comienza la carrera por uno de los laterales más prometedores del panorama futbolístico actual. El carrilero del Olympique de Lyon, Malo Gusto se ha convertido en una de las sensaciones de la liga francesa, lo cual ha despertado el interés de varios clubes alrededor del mundo. Sin embargo, según informa l’Equipe, son Chelsea y Juventus los dos equipos que mayor interés han mostrado en hacerse con los servicios del joven defensor galo.

Gusto, de solamente 19 años, ya se ha hecho con la titularidad del lateral diestro del Olympique de Lyon. El galo, pero de pasaporte portugués, ha diputado 15 de los 19 partidos del Lyon en Ligue 1. Además, lo ha hecho jugando un total de 1296 minutos.

Gusto es un jugador con unas grandes capacidades atléticas que lo convierten en un perfil ideal para aquellos equipos que busquen un lateral largo capaz de llegar con asiduidad a los últimos metros. De hecho, se trata de un futbolista muy parecido a Reece James, el carrilero inglés, pese a ser muy superior a Gusto, es de un perfil similar y al que podríamos llegar a comparar en cuanto a su forma de entender el juego.

El Chelsea tiene claro que debe reforzarse en su lateral derecho. Reece James está lesionado y no cuenta con un suplente de plenas garantías. Azpilicueta a su edad ya no es capaz de asumir toda la banda derecha como lo hace James o podría hacerlo Gusto. Es por ello que según informa el citado medió francés, los blues ya habrían contactado con el Lyon para saber de la situación de su jugador, el cual, por ahora no tienen intención de vender por menos de 30 o 35 millones de euros.

Por su parte, la Juventus cuenta con graves deficiencias en su carril diestro y deben apuntalarlo con urgencia. En este sentido, la incorporación de Gusto, a diferencia del Chelsea sería para que ocupara el puesto de titular de forma inmediata, algo que podría seducir al francés para que eligiera a los italianos.

Así pues, se avecina una durísima guerra entre Chelsea y Juventus para fichar a uno de los laterales más prometedores del panorama mundial. Faltará ver si Todd Boehly será capaz de cerrar a su octavo refuerzo en este mercado invernal, algo nunca visto.