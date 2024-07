Intocable para Valverde y Ronald Araújo, Al-Khelaïfi lo fulmina y amenaza al mito del Real Madrid

Hay una vía de comunicación abierta entre el Manchester United y el Paris Saint-Germain que conecta el futuro de dos jugadores del máximo nivel en la medular y en su función de contención y que, sin embargo, se encuentra anclada en un punto muerto. Es verdad que al primer equipo le interesa un crack del segundo conjunto, el francés, que además quiere cargárselo, pero la operación es complicada y, de hecho, se enfría.

Jugador que no ha funcionado

Decir que Manuel Ugarte y Luis Enrique no han conectado en el PSG es quedarse cortos, es más, el técnico asturiano le ha dicho a Nasser Al-Khelaïfi que le busque equipo en el mercado a un jugador que ha sido clave para la Uruguay en la que han jugador cracks como Fede Valverde o Ronald Araújo, entre otros, en la Copa América, que gusta a los red devils, pero que, por muchos motivos, no tiene sitio en el gigante francés.

El futuro de Casemiro

Ahora bien, de ese interés del campeón galo de que Ugarte se marche a que el charrúa lo haga eligiendo Old Trafford dista un mundo, uno que tiene nombre y apellido: Carlos H. Casemiro. El jugador brasileño, que ha sonado una y mil veces para marcharse a la Saudi Pro League, ahora parece más aferrado a Erik ten Hag que nunca, cosa que curiosamente no desgrada al míster neerlandés, y eso hace lo de Ugarte poco menos que muy complicado.

Fabrizio Romano decía al respecto. "La salida de Casemiro sigue siendo una parte importante de la historia (en el futuro de Ugarte) pero honestamente, muchachos, no puedo confirmar nada con respecto a los rumores de que el United está teniendo problemas para venderlo... No". Es decir, si bien esta historia no está cerrada, ni mucho menos, quizá no se haga, ya que Casemiro duda porque es la directiva y no su entrenador quien le enseña la puerta y de su venta llegaría el dinero del United para abonar el traspaso del uruguayo.