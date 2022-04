La 1ª millonada veraniega de Al-Khelaifi, ni Pogba, ni Richarlison

A falta de confirmación oficial, Mauricio Pochettino no seguirá al frente del vestuario del PSG la próxima temporada. El entrenador argentino no ha logrado cumplir con el gran objetivo del club en los dos años que ha estado en el Parque de los Príncipes, ganar la Champions League, y fruto de ello Nasser Al-Khelaifi y Leonardo han decidido prescindir de sus servicios para situar a Antonio Conte como el candidato potencial para tomar su relevo.

Eso sí, esta permuta no se producirá hasta el próximo verano, cuando la temporada ya haya finalizado y cuando el entrenador italiano haya resuelto su situación contractual con el Tottenham Hotspur. Eso sí, sea o no el trasalpino el elegido, el jeque catarí ya ha tomado la decisión de abrir la puerta de salida a Pochettino, algo que no solo permitirá la llegada de un nuevo director de orquesta al club, sino que además protagonizará la primera millonada del verano.

Sí, porque a pesar de que hay un gran elenco de futbolistas que podría aterrizar en el conjunto francés a cambio de una buena cantidad de millones, es Pochettino el que recibirá 15 'kilos' por el despido a modo de indemnización, ya que el compromiso del entrenador sudamericano perdura hasta el 30 de junio de 2023.

Son muchos los jugadores que tiene anotados en su agenda el presidente para reforzar la plantilla el próximo verano, estando Paul Pogba, Richarlison o Romelu Lukaku entre las opciones del presidente y hacer un hueco a cualquiera de estos futbolistas conllevará un alto desembolso, pero es Pochettino el primero que recibirá dinero por parte del conjunto galo el próximo verano a modo compensación por el año de contrato no cumplido.

Su futuro, una incógnita

A colación de esto, cabe señalar que hay varias opciones que tiene sobre la mesa el argentino, estando el Tottenham Hotspur a la cabeza para hacerse de nuevo con sus servicios. El interés del PSG en Conte dejará un vacío importante en Londres y Daniel Levy, su presidente, podría optar por el regreso del argentino, aunque el Real Madrid también vigila de cerca su situación por si finalmente Carlo Ancelotti sale de Chamartín.