Oficial: la estrella del United se irá, recambio de Kroos o Wijnaldum

Paul Pogba es uno de los futbolistas de la élite europea que terminan contrato el próximo 30 de junio, amén de otros nombres como Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger o Ángel Di María, y por eso su situación en el Manchester United ha dado tanto que hablar durante todo el curso. El francés arrancó la temporada de una forma sumamente gratificante para los intereses de los red devils, pero poco a poco ha ido perdiendo mucha trascendencia en los planes del equipo y de ahí que las dudas del conjunto inglés sobre su renovación hayan ido en aumento.

No obstante, en las últimas semanas – y para sorpresa de todos- algunos medios británicos han reafirmado el deseo del United de extender el compromiso de Pogba anunciando incluso que la directiva del club estaría dispuesta a convertirle en el mejor pagado, ya no solo de la plantilla, sino de toda la Premier League, algo que a su vez había generado un clima de crispación en el vestuario. No obstante, esto no parece que finalmente vaya a darse ya que, tal y como ha informado Mirror recientemente, el anhelo del jugador no mira a continuar en Old Trafford, sino a adentrarse en un proyecto que sí que le permita pelear por los títulos más vitoreados de Europa.

Puede resultar contraproducente que Pogba deje de lado la oportunidad de convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, pero la no clasificación del equipo para la próxima edición de la Champions League parece ser el motivo de peso por el que el galo ha sacado brillo a su futuro, y además abriendo dos vías como posibles destinos: Real Madrid y PSG.

Por un lado, Pogba llegaría a Chamartín para ser el recambio natural de un Toni Kroos que ya está comenzando a acusar los 32 años que atesora el centrocampista alemán. Es cierto que este todavía sigue teniendo mucho protagonismo en los planes de Ancelotti, pero la posibilidad de incorporar al francés coste cero podría fulminar las opciones del teutón de ser importante en el Bernabéu la próxima campaña.

Por su parte, el PSG también está vigilando muy de cerca la situación del galo, sobre todo porque Al-Khelaifi quiere reconstruir una plantilla que presenciará varias salidas el próximo verano, como la de Georginio Wijnaldum, y que apremia la urgencia por encontrar sustitutos que brinden un salto de calidad al equipo.