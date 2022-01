La petición de Neymar a Al-Khelaifi rompe a Wijnaldum: fichaje del PSG

El PSG no quiere ser uno de los equipos que formen parte de esa lista de clubs que no refuercen su plantilla en este mercado de invierno y Nasser Al-Khelaifi, a pesar de que hace algunas semanas dejó entrever que solamente se abordarían salidas en este mes de enero, ya tiene en mente su primera incorporación de este 2022: Lucas Paquetá.

El futbolista brasileño del Olympique de Lyon, aparte de ser muy amigo de Neymar JR, lleva un par de campañas ofreciendo un nivel muy reseñable en el conjunto francés y eso ha conducido al PSG a mostrar sumo interés en hacerse con sus servicios. Según han revelado algunos informes franceses, el propio ‘10’ del Parque de los Príncipes es el precursor de este movimiento que podría producirse de forma inminente.

Eso sí, como resulta obvio, la llegada de Paquetá a París también tendría sus propias consecuencias en la plantilla que dirige actualmente Mauricio Pochettino, como la salida de Georginio Wijnaldum. El futbolista neerlandés llegó al club en el último mercado veraniego, pero su rol secundario en el esquema del argentino y la posible incorporación del centrocampista del Olympique de Lyon suponen dos motivos de peso para abandonar la disciplina gala en este mismo mes de enero, ya que ofertas no le faltan para ello: Newcastle y Juventus están muy interesados en él.

No obstante, antes de que la salida del ex del Liverpool pueda darse, el PSG tendrá que certificar la compra de un Lucas Paquetá que no se irá del Olympique de Lyon a menos que la oferta de Al-Khelaifi alcance los 40 millones de euros. Y es que, aparte de ser un futbolista con unas cualidades extraordinarias en la parcela creativa, el brasileño tiene 24 años y contrato en vigor hasta 2025, factores que avalan esa alta exigencia económica del conjunto de Gerland para dejar salir a uno de sus mejores jugadores.

En lo deportivo, Paquetá es un futbolista zurdo que puede desempeñar labores como creador de juego y como enganche, ya que el brasileño ha demostrado en las últimas campañas que tiene mucha capacidad para llegar en segunda línea, incluso, con habilidad para anotar, como bien demuestran los 6 goles que ha firmado esta campaña en 17 partidos disputados en la Ligue 1.