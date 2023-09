La rajada de Neymar contra el PSG que implica a Leo Messi: Nasser Al-Khelaïfi no lo dejará pasar

Neymar ha atacado al Paris Saint-Germain con unas declaraciones, desde la concentración de la selección de Brasil, en las que explica lo que sintió en su etapa anterior. Sus palabras han sorprendido a todos.

La relación entre el PSG y la estrella a la que convirtió en el jugador más caro de la historia después de pagar 222 millones de euros por él, no ha acabado nada bien. El ex del FC Barcelona ha terminado saliendo por la puerta de atrás de la capital francesa con su traspaso a Arabia Saudí. Pese a haber comenzado una nueva aventura con el Al-Hilal, el brasileño no ha querido guardarse nada y ha hecho una entrevista con ‘Globo Esporte’ en la que repaso su final en París.

Neymar se refirió a la vivido junto a Leo Messi como un infierno. El argentino también ha abandonado el equipo este mismo verano para poner rumbo a Estados Unidos, después de rechazar la propuesta del FC Barcelona. Los azulgranas querían aprovechar que el diez estaba libre después de no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain.

"Estábamos ahí para dar lo mejor y ser campeones, tratar de hacer historia, por eso empezamos a jugar juntos nuevamente, nos juntamos ahí para hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos", explicaba el brasileño al explicar por qué habían vuelto a compartir vestuario en el equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi. El gran sueño de lograr la Champions League no fue posible, lo cierto es que ni estuvieron cerca de lograrlo en las dos temporadas que han jugado juntos en el PSG. Pochettino y Galtier lo intentaron, pero la falta de compromiso defensivo de las tres estrellas hizo imposible un reto mayúsculo que el club viene persiguiendo desde que la inversión de Qatar comenzase.

Una despedida amarga

Neymar ha querido terminar defendiendo a Messi, indicando que se le juzgó injustamente en París y que tuvo una salida que no merecía por lo que había hecho sobre el terreno de juego. Además, comparó la diferente entre el triunfo en el Mundial con Argentina y lo que le tocó vivir con el conjunto francés.