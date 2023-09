La revolución de Leo Messi continúa y el Balón de Oro genera problemas: David Beckham no lo esperaba

El Inter Miami de Leo Messi sigue invicto desde que el astro aterrizase en Estados Unidos. Su último triunfo ha sido contra Los Angeles FC por 1-3 con goles de Farías, Jordi Alba y Campana. El segundo y el tercero con asistencia del diez.

La aventura en tierras americanas no ha podido comenzar mejor porque al triunfo en la Leagues Cup se le han unido muy buenos resultados en liga. Pese a no conseguir el último premio invidivual al que optaba, parece estar dispuesto a pelear por un nuevo Balón de Oro con su rendimiento. El equipo de Beckham ha cosechado dos victorias y un empate en los tres partidos que ha disputado de esta competición en las últimas semanas. Ganó al New York Red Bulls en el primer encuentro que Messi jugaba en el campeonato. Después empató contra Nashville a cero, y ahora suma un triunfo de prestigio frente al actual campeón, Los Angeles FC.

El argentino ha vuelto a ser el principal protagonista. Sus dos asistencias han servido para que Jordi Alba volviese a marcar. El lateral izquierdo ya lo hizo en la Leagues Cup, también con el pase de su antiguo compañero en el FC Barcelona. El segundo pase de gol ha llegado en el minuto 83 del encuentro y ha servido para poner el 0-3 en el marcador. En el descuento, los locales maquillaron el resultado.

Sergio Busquets también ha sido titular en el conjunto del Tata Martino. El técnico de Inter Miami no deja de lanzar elogios a sus tres estrellas cada vez que puede. Conoce su calidad a la perfección de su paso por La Liga y sabe que hacerles sentir cómodos en su prioridad ahora mismo. Ellos están respondiendo a la perfección ante las grandes expectativas que se habían generado en el país ante su llegada. La MLS está teniendo más seguimiento que nunca, y las redes sociales no paran de hablar de lo que hacen cuando están sobre el verde.

Objetivo marcado

“Lo habíamos dicho entre nosotros antes del partido, era una linda prueba para ver dónde estábamos como equipo. Si éramos capaces. Jugábamos en un campo difícil, contra un rival muy bueno, el último campeón. Vamos a intentar meternos entre los ocho primeros para poder optar a la liga”, decía Leo Messi tras la victoria de su equipo.