Leo Messi, plantón brutal a Al-Khelaïfi: retirada y el PSG no importa

Leo Messi está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones desde que llegó al París Saint Germain. Aclamado a su llegada como muy pocos y con una presentación por todo lo alto después de una vida entera jugando en el Fútbol Club Barcelona, su primera temporada en el Parque de los Príncipes ha dejado muchas dudas dado que su rendimiento ha sido más bien discreto y eso llegó a disparar todas las alarmas porque incluso se llegó a rumorear con su salida. Sin embargo, tal y como venimos contando en Don Balón en los últimos días, la situación ha cambiado por completo, el PSG lo quiere… pero ahora es el argentino el que se resiste.

Y es que el culebrón entre el argentino y Nasser Al-Khelaïfi parece que va a recrudecerse y a vivir nuevos capítulos en las próximas semanas del verano. El París Saint Germain, con su nuevo entrenador Galtier a la cabeza, se ha propuesto alargar el contrato del crack por una temporada más. Actualmente, Leo tiene vinculación con la entidad francesa hasta finales del próximo curso y en junio de 2023 expirará, pero en la capital francesa quieren que esta unión llegue hasta el 2024. Así, Messi ha pasado de estar prácticamente en el mercado y con el cartel de transferible a ser una de las prioridades de renovación para el equipo galo.

Sin embargo, tal y como informa el portal web especializado 90min, por el momento el argentino no está dispuesto a aceptar esta oferta de renovación que le ofrece el París Saint Germain. Messi tiene un claro objetivo en la mente, quizás la última gran meta de su carrera deportiva, y es el próximo Mundial de Qatar 2022. Allí, quiere triunfar con Argentina y proclamarse campeón del mundo, algo que supondría la gran rúbrica a su trayectoria ya que es prácticamente el último título que le falta para firmar una carrera perfecta.

Es por eso, que parece que el ex jugador del Barcelona no se plantea qué será su carrera deportiva más allá de la campaña que viene. Quizás logre el Mundial y decida incluso colgar las botas o marcharse a una liga menor para jugar sus últimos años, no en vano, Leo tiene ya 35 años.