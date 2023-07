Leonardo y Al-Khelaïfi chocan con el muro Mbappé: Florentino fija fecha y plazo, y fulminan al PSG

Kylian Mbappé maneja los tiempos a la perfección y no nos referimos al instante previo a verse cara a cara con el último defensor previo a enfrentarse al portero rival y el gol, donde es letal en espacios abiertos; no, el 10 de les bleus controla a la perfección el ambiente mediático y, sobre él, poco o nada pueden hacer agentes externos perturbar su idea fija. Las palabras, duras, de Nasser Al-Khelaïfi y ahora Leonardo contra su persona chocan con un muro. El 7 marca su destino y Florentino puede estar de acuerdo con él en las fechas y plazos. Y ahí acaba la historia para el PSG, que va a ser una pesadilla.

Atizan al crack desde París, pero, ¿qué más da?

Sí, Al-Khelaïfi, trasladando el mensaje venido de Qatar, dijo recientemente que el delantero tiene dos semanas (ahora, una) para decidir su futuro y que de ninguna manera saldrá gratis en junio de la próxima temporada. Esas palabras públicas eran una amenaza directa al jugador, una que ahora tiene refrendo en un Leonardo, ex director deportivo del club francés, resentido con la estrella desde que el jugador estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid por 200 millones de euros. En una entrevista reciente con L’Equipe, Leonardo no se esconde y sacude al punta. Para él, es el momento de que Mbappé abandone París, pues no es imprescindible.

Sus palabras no son huecas, se entrelazan a la perfección con el momento que vive el jugador con el club galo tras negarse a renovar más allá de junio de 2024. Así, Leonardo desveló que fueron Qatra y Al-Khelaïfi quienes forzaron la renovación del astro de Bondy, esa que ha resultado vacua, y que él desaconsejó. Eso le fulminó en el club y forzó su actual mala relación con el 7. Hoy la historia, en pleno auge, no hace que el jugador se perturbe.

Sí, presiona Leonardo y Al-Khelaïfi, y Qatar y la opinión pública francesa, pero, ¿qué más da?, piensa Kylian. El entrono del jugador no se mueve un ápice de lo que dijo: cumplirá su contrato con el club, que llega hasta junio de 2024 y se irá como agente gratis para entonces si él lo decide. No hay otro destino. Sobre ello, el problema para la entidad es que solo le quedan dos vías: una pasa por aceptar esto; la otra, más allá de un despido que sería económicamente catastrófico, pasa por tratar de renovarlo a un precio aún mayor, lo cual sería hipotecar el club a las pretensiones del crack. Y encima Florentino Pérez y el Real Madrid, destinos más que probables del jugador, marcan la otra pauta, cuya fecha y plazos son claros: su fichaje no cuadra esta temporada, prefieren negociar con el jugador gratis en la 24/25; donde ya tienen un acuerdo por 5 temporadas.