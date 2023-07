Mbappé acepta, se pliega a Florentino: redactado un contrato único y el PSG decide esta semana

Quizá el Paris Saint-Germain y Nasser Al-Khelaïfi se hayan equivocado en su apuesta en firme por lanzar un mensaje público a Kylian Mbappé a modo de advertencia y amenaza sobre el futuro a corto plazo del francés en el equipo. Y decimos que tal vez hayan cometido un error porque el jugador -tras filtrarse el ultimátum del PSG por su negativa a renovar, además del deseo del club francés venderlo inmediatamente si no se compromete- ha recurrido a Florentino Pérez, con el que ya tiene cerrado un acuerdo nunca antes visto en Madrid.

Enfado mayúsculo, no hay vuelta atrás

Vayamos por partes. El jugador y su entorno, con su madre, Fayza Lamari, al frente ha encajado muy mal el tono, la forma y el contenido del club galo al respecto de la negativa rotunda de Mbappé a renovar más allá de 2025. Y lo ha hecho porque, más allá del dinero, tanto el delantero como su progenitora creen que el jugador siempre ha sido excepcional en lo deportivo, siendo el club quien ha fallado en su diseño de plantilla. Pero no solo eso, no entienden este alegato tan vehemente del PSG cuando él nunca dijo que se comprometería más allá de 2024 si no quería, como ha sucedido. Y ahora, rota la buena relación entre ellos, ya no hay vuelta atrás.

No la hay porque Florentino Pérez pasa por el aro siempre y cuando sucedan dos cosas: una, que Mbappé se comprometa a largo plazo con el Real Madrid y, además, reconozca su error con el club hasta en dos ocasiones. Con ello, el Madrid está dispuesto a lanzarse otra vez a por él. Y esta vez es el jugador quien no lo duda; tras lo que ha sucedido con el PSG, no reculará. Dice. En tal caso, según la Cadena Ser, el jugador habría aceptado cobrar más de 50 millones de euros por temporada durante cinco años. Es decir, contrato nunca visto en Madrid pero compromiso firme a largo plazo.

Qué va a suceder este verano

Dicho lo cual, volvamos al presente, a lo que puede suceder este verano. Hay tres opciones y en todas ellas el PSG no va a salir bien parado. La primera apela al tiempo, que corre en contra del conjunto francés, que sigue pagando un sueldo enorme día a día al jugador, donde también entra su cláusula de fidelidad, aún más sangrante. Aquí las prisas las tienen en el Parque los Príncipes. Además, su contrato, hasta junio de 2024, va corriendo, lo que lleva a los franceses al horizonte de perderlo gratis. Por último, está el hecho de que Mbappé, sabiendo que lo tiene cerrado con el Madrid, puede forzar para llevarse todo lo que el PSG le debe durante la 23/24.

Así, este verano mediante una transferencia a la baja; en invierno, aún a menor precio, o el próximo verano, gratis, son las opciones que tiene el PSG de quitarse de encima al 7 y en todas ellas se dibuja un escenario en este mercado de fichajes en el que no cobran lo que ansían recibir. O lo que es lo mismo, salen perdiendo. Por todo ello, porque Mbappé no quiere perdonar dinero y el Madrid no tiene urgencias, el PSG está arrinconado: debe elegir qué es lo menos dañino para sus arcas, su imagen y sus aficionados. La ruptura ya es irreversible y esta semana o la que viene se espera una resolución: Mbappé puede tenerlo todo, jugar esta campaña en París e irse bajo sus condiciones a Madrid el próximo curso.