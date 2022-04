Lío en la portería del PSG: advierten sobre Keylor Navas y Donnarumma

La portería del París Saint Germain está siendo uno de los puntos calientes del equipo durante esta temporada. El hecho de contar con dos guardametas de un nivel tan alto como Keylor Navas y Donnarumma ha hecho que tanto uno como otro tengan sus respectivas dosis de protagonismo en el conjunto francés y que, por ende, ninguno de los dos se haya llegado a sentir como titular indiscutible en el Parque de los Príncipes.

Y sobre esto precisamente es de lo que ha hablado uno de los guardametas recientes más míticos del fútbol francés. Fabien Barthez, en una entrevista concedida con el diario galo L’Equipe ha criticado abiertamente esta política de Mauricio Pochettino de alternar a ambos guardametas en una portería con tanta presión como la del París Saint Germain y ha puesto en el punto de mira de las críticas al técnico argentino por esta decisión.

Dice Barthez, poco habituado a hablar en los medios de comunicación, que la alternancia entre dos porteros de gran nivel como son Keylor Navas, el ex del Real Madrid, y Donnarumma más que ayudar al equipo lo que hace es perjudicar al rendimiento ofrecido por ambos bajo los palos. “Respeto mucho a los entrenadores y a Pochettino pero poner en competencia a dos porteros de este nivel no le sirve al equipo”, alegó en esta entrevista el ex cancerbero de la selección francesa, campeón del mundo con Les Bleus en 1998.

Y proseguía el ex guardameta planteando en esta misma entrevista muchas interrogantes que se quedan abiertas con este debate abierto: “¿Qué mensaje les envías a tus porteros? ¿En qué disposiciones psicológicas los pones? ¿En quién confías en realidad para las grandes citas?”. Son muchas las preguntas que plantea Barthez, no sin fundamentos futbolísticos, acerca de la incertidumbre que genera tan poca estabilidad en la portería.

Además, el fallo de Donnarumma en el Santiago Bernabéu que propició la remontada del Real Madrid en Champions League advierte Barthez de que es en cierto modo consecuencia de esta alternancia en la portería y de la pérdida de confianza del guardameta italiano. Una inestabilidad que además podría propiciar que o bien Keylor o bien Donnarumma opten por abandonar también el PSG en este mercado de verano.