La última insinuación de Messi: su futuro en el PSG está en el aire

Que el futuro de Leo Messi siga ligado en los próximos meses al Paris Saint Germain está cada vez menos claro. El crack argentino tiene contrato con la entidad parisina esta temporada y la próxima, es decir, hasta junio del 2023, pero también tiene una opción de prolongar un año más, hasta el 2024, su vinculación con el conjunto francés.

Sin embargo, la multimillonaria inversión que realizó el pasado verano el Paris Saint Germain para hacerse con los servicios del ex jugador del Barça no está terminando de dar sus frutos y cada nuevo paso que da Leo parece alejarse un poco más de París. Después de toda una vida viviendo en Barcelona, a Messi le está costando mucho el cambio de aires y aclimatarse a un país nuevo, a un idioma distinto y a una liga de fútbol diferente.

Y el propio Messi alimentó la incertidumbre con sus últimas declaraciones públicas. El jugador del PSG jugó en la madrugada del viernes al sábado con Argentina un partido de la fase de clasificación para el Mundial, competición para la que la albiceleste ya tiene su billete confirmado desde hace tiempo, y habló después de la gran victoria argentina sobre Venezuela (3-0). De hecho, Messi fue una de las figuras destacadas de este encuentro ya que fue autor del tercer y último tanto del partido en los minutos finales del mismo.

Preguntado sobre su futuro con Argentina después del Mundial de Qatar, que tendrá lugar a finales de este 2022, el astro sudamericano alegó que prefiere centrarse en lo que viene próximamente, en los compromisos más cercanos pero dejó la puerta abierta a muchos cambios: “No sé, después del Mundial voy a tener que replantearme muchas cosas”.

Y dentro de ese “muchas cosas” entra no solo la selección sino también su estancia en el Paris Saint Germain, que después de estas palabras parece más en el aire que nunca. Messi no ha conseguido alcanzar su mejor nivel en la Ligue1 francesa, donde varias lesiones le han dejado fuera de juego y tan sólo ha anotado dos goles, y además cayó eliminado en octavos de final ante el Real Madrid fallando incluso un penalti en el partido de ida. La asociación con Neymar y Mbappé no está saliendo como se esperaba. Demasiados contratiempos en París.