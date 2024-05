Luis Enrique echa un cable a Flick: crack mundial de La Masia y posible fichaje galáctico del Barça

En el momento en que Ferran Torres ha sido elegido como uno de los 29 seleccionados por Luis de la Fuente como parte de la prelista para la Eurocopa, en medio de la tormenta perfecta que surge desde Xavi, la situación precaria del Barça y Vitor Roque para condicionar el mercado culé, en medio de las polémicas de Laporta, Luis Enrique le puede echar un cable al nuevo entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, con un crack de La Masia.

El Barça, como decimos, se ha llevado una grata sorpresa y alegría al saber que un enemigo íntimo de los últimos años tanto sobre el césped como en los despachos, como es el PSG, parece que no tiene en mente jugar la carta que compró con Xavi Simons y prefiere volver a cederlo. Esta iniciativa, promovida por su entrenador, Luis Enrique, es una ayuda inesperada para Flick, que ve como al menos uno de los jugadores que más gustan en can Barça puede estar disponible.

Asegura el conocido informador, Fabrizio Romano, que el PSG no va a quedarse en su plantilla de la temporada 24/25 con el jugador del RB Leipzig y que, por tanto, su intención es buscar una nueva cesión para el jugador con el fin de que de el salto definitivo en madurez y nivel para regresar a la capitán francesa convertido en una estrella o al menos un jugador por el que poder ingresar mucho dinero.

🇳🇱 New loan move was and remains the most likely solution for Xavi Simons.



More talks with PSG and decision to follow soon, but loan remains priority. ⤵️ https://t.co/xl4tgCg6IA