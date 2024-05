Laporta y Deco le ocultaron a Hansi Flick la razón del ‘no’ más dramático: Bayern y Madrid se ríen

La llegada a FC Barcelona de Hansi Flick marca un nuevo proceso en can Barça de reconstrucción -dicho sea de paso, plagado de incertidumbre- pero, según el canon, sin margen de empeoramiento; es decir, al alemán se le atribuye el nuevo rol de reparación, pero solo tendrá el verano para hacerlo: una vez llegue la competición tendrá que ganar. Por eso había pedido aquello sobre lo que Joan Laporta y Deco quizá no se mojaron.

Una condición demasiado optimista

Dicen las fuentes cercanas a la negociación entre el Barcelona y el exmíster de Alemania y el Bayern de Múnich que el técnico había puesto una condición, no vinculante pero sí decisiva, para dar su ‘ok’ a la propuesta blaugrana y esta pasaba por fichar a un jugador que considera imprescindible para este Barça, un jugador que el presidente y el director deportivo tal vez no puedan conseguirle, y lo que es más importante: quizá nunca pudieron hacerlo.

Negativa que se veía venir

Ha salido a la luz que Joshua Kimmich, esa condición y futbolista que habría pedido Flick, ha dicho que ‘no’ al Barça y lo ha hecho por dos motivos que por ahora perecen insuperables para la entidad catalana en este asunto: uno, el económico, que no pueden garantizarle ni a él ni al Bayern. El otro es el deportivo, sumido en importantes dudas.

Sobre lo segundo, Kimmich no se niega a firmar por el Barça de forma categórica, ya que el equipo catalán tiene enormes jugadores y cimientos para hacerlos jugar, pero la otra condición, la económica, no satisface al jugador y su entorno; sin esa seguridad, no dará el paso. Primero porque es necesaria para que se de el traspaso, ya que, aunque el jugador alemán acaba contrato en 2025, el Bayern exigirá una importante cifra para dejarlo ir, como Kimmich, que quiere un sueldo acorde a una estrella. Pero es que, además, sin dinero, sabe el internacional germano, el Barça no podrá hacer los fichajes importantes que les permitan competir con monstruos como el Real Madrid o Manchester City.

Es decir, las dudas de Kimmich repercuten en su negativa, que puede ser definitiva, y eso Flick no lo sabía, mientras que Laporta y Deco lo intuían.