Luis Enrique lo tiene en la mira: 80 millones y operación completada; la joya del PSG es portugués

Las ventas de los traspasos continúan generando revuelo en la previa de lo que será la nueva temporada en las principales ligas de Europa. La Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1 quieren a como de lugar ser el centro de atención con el fin de contagiar a los fanáticos el mejor fútbol. Justamente, en esta última competición los reflectores se han puesto a su favor, una vez más, con el Paris Saint-Germain como protagonista. La salida de Kylian Mbappé quizás duela en el elenco parisino un tiempo, pero la herida será peor si no se busca a alguien que olvide lo hecho por el ahora delantero del Real Madrid.

El PSG ha puesto la mira y no en un atacante, sino mediocampista de primera línea, con 19 años y un futuro prometedor. Su nombre se Joao y se apellida Neves, disputó la última Eurocopa con Portugal y su repercusión en Benfica significó la razón por la que el equipo que dirige Luis Enrique lo ha puesto en el radar. Juventud y atrevimiento, dos aspectos que se inclinan a favor de la sensación lusa cautivan a la directiva del cuadro francés que incluso ya se ha acercado a Neves, quien no dudó en transmitir su deseo de irse de su país natal.

En la dirección deportiva creen seriamente que este verano es posible concretarse un fichaje a la altura del talento de Joao Neves. Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el talentoso futbolista portugués ya habría dado el sí para incorporarse la temporada que viene al PSG. Además, se presume que el monto a pagar sea de aproximadamente entre 70 y 80 millones de euros por el aún mediocampista de Benfica.

🔴🔵🇵🇹 PSG remain confident and optimistic to get João Neves deal done very soon.



Contract agreed with the player, talks ongoing with Benfica. ⤵️ https://t.co/7APsbkKVTo