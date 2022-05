Mbappé lo quiere fuera y Neymar se niega: guerra de los cracks del PSG

Siempre se ha comentado que gestionar la lucha de egos en un vestuario en el que hay demasiadas estrellas es una tarea muy complicada de llevar a cabo. Y si algo tiene precisamente la plantilla del París Saint Germain son jugadores de primera talla mundial que quieren destacar y que no quieren estar a la sombra de nadie. Mbappé, Neymar, Messi, Keylor Navas… y los que lleguen en este mercado de verano que tendrán que encajar en el puzzle.

Y acerca de esto precisamente han surgido unas últimas informaciones en Inglaterra, desveladas por el diario Metro, en las que se habla de una pelea de egos y en la posible salida de uno de estos megacracks del PSG. Según este diario británico, los rumores acerca de la posible salida de Neymar del Parque de los Príncipes que se han dado en los últimos tiempos pueden venir originadas por una petición de Kylian Mbappé que, tras su renovación, querría ganar mucho más protagonismo y peso en la plantilla del que ya tenía.

En esta información de Metro se cuenta que el París Saint Germain lo está moviendo en el mercado con el cartel de transferible y que estaría dispuesto a sacarle un rendimiento económico inferior a los 222 millones de euros que en su día pagó Al-Khelaïfi por el brasileño al Fútbol Club Barcelona. Además, la marcha del ex azulgrana supondría un alivio para la exageradamente alta masa salarial con la cuenta el París Saint Germain y que podría suponer un punto de inflexión también para ir todavía con más poderío del habitual al mercado de verano.

Sin embargo, si el deseo de Mbappé es este según apuntan desde Inglaterra no parece que se vaya a cumplir fácilmente. De hecho el propio Neymar habló recientemente con Canal Football Club y alegó que quiere quedarse en París para ganar de una vez por todas la Champions League: “Tiene que ser con el PSG. Tengo contrato con el equipo así que no hay otras opciones posibles. Sí, será con el París Saint Germain”, aseveró Neymar en unas declaraciones que no dejan lugar a la más mínima duda de que seguirá en la Ligue1.