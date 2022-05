Messi, escocido con el Real Madrid: rajada brutal y el PSG, hundido

El Real Madrid consiguió el pasado fin de semana hacerse con su decimocuarta Champions League después de derrotar al Liverpool en la final de París con el gol de Vinicius. Sin embargo, la manera de ganar del conjunto blanco parece que no le ha gustado a todo el mundo y han aparecido algunas voces discordantes con el juego del equipo de Carlo Ancelotti y con que haya terminado siendo el campeón de la mayor competición de clubes del mundo. Y uno de ellos, de los que han renegado del título de los merengues, ha sido uno de los principales afectados en las eliminatorias previas a la final: Leo Messi.

El argentino concedió una entrevista a la cadena de televisión TyC Sports en la concentración de la albiceleste y habló sin tapujos de qué le había parecido que el Real Madrid, a quien se ha enfrentado a lo largo de toda su carrera deportiva con el Barça y con quien tuvo que verse las caras esta temporada con la camiseta del París Saint Germain, terminara siendo el campeón de la Champions League. Y Leo fue claro, para él los blancos no habían sido el mejor equipo de la competición: “Aquello nos mató. No siempre gana el mejor y el Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de la Champions League y siempre está ahí, no fue el mejor equipo de la Copa de Europa”.

Estas declaraciones han levantado revuelo aunque no preocupan en exceso en el Real Madrid, que se ven ya con la decimocuarta Champions League en las vitrinas. Los blancos, de hecho, se enfrentaron a Messi y su PSG en los octavos de final y consiguieron superar a los franceses en la primera eliminatoria loca de una Copa de Europa que ha sido mágica para el club que preside Florentino Pérez. Messi llegó a fallar un penalti en el partido de ida ante el Madrid.

“Sé lo que es el Real Madrid porque lo viví muchos años de cerca y sabía que podía llegar a pasar eso porque de la nada te hacen un gol. También sabía que en su campo en los primeros quince o veinte minutos se te vienen encima. Yo sabía que podía pasar y no ssucedió a nosotros y a todos los equipos, no es la primera vez”, finalizó Messi.