Mbappé no tiene amigos: 2 salidas inminentes de París y OK de Galtier

En el París Saint Germain no se andan con medias tintas. Cuando un jugador no entra en los planes ni del club ni del técnico, se le manda a la ya famosa lista de ‘indeseables’ que se ha formado, algo así como un pequeño equipo aparte de la primera plantilla y donde sólo terminan cayendo aquellos que son descartes. Y es que en el PSG se encuentran desesperados por sacar a varios de esos jugadores con los que no se cuenta aunque parece que con algunos de ellos empiezan a ver la luz al final del túnel porque en las próximas horas se espera que se solucione la situación tanto de Mauro Icardi como de Arnaud Kalimuendo, ya que ambos se han ausentado del último entrenamiento a las órdenes de Galtier y eso es significativo.

Informa L’Equipe que Mauro Icardi ha pasado a ser parte de ese reducto de ‘indeseables’ y que va a dejar de entrenar con el primer equipo. Se quiere a toda costa al delantero fuera del Parque de los Príncipes ya que está ocupando una alta ficha de la que se quieren librar en París, y la presencia de Neymar, Messi o Mbappé consideran que debería ser un mensaje lo suficientemente claro para que entienda que no va a gozar de minutos a lo largo de esta temporada. El argentino todavía tiene un gran cartel y a sus 29 años tiene mucho fútbol que dar en sus piernas. De hecho, se le ha llegado incluso a relacionar recientemente con el Real Madrid pero parece que la opción del equipo blanco es complicada.

El que tiene una salida mucho más inminente es Arnaud Kalimuendo. Ya hemos hablado en Don Balón del interés que tenían fuera de París en él y ahora dice FootMercato que el delantero francés no se ha entrenado con el resto de sus compañeros porque está a punto de formalizar su salida al Stade Rennais.

De esta forma, el PSG se quitaría de encima a uno de esos jugadores con los que no cuenta pero el atasco que tiene en su plantilla sigue siendo considerable y va a tener que apretar mucho el acelerador en la segunda mitad de agosto para liberarse de tanta carga que le estorba a Al-Khelaïfi.