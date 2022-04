Mbappé por fin decide: fecha y motivos, dudas para Madrid y Leonardo

Kylian Mbappé es una rotunda incógnita. El delantero del Paris Saint-Germain se está centrando en disfrutar de lo que le queda de temporada en el club francés y pese a que su entorno sí se mueve haciendo guiños a uno y otro lado entre sus dos posibilidades de futuro, PSG y Real Madrid, él permanece inmutable: no renueva, no da el sí al Madrid y ahora, además, calla. Por eso Leonardo, director deportivo del club francés, y el club blanco, en mayor o menor medida, dudan.

Leonardo avisó recientemente, en unas inquietantes declaraciones para la hinchada merengue, que el Madrid quizá era demasiado optimista con el fichaje del 10 de Les Bleus, como arguyendo que había avances significativos con su crack de cara a la renovación; por el contrario, desde la casa blanca se traslada a la opinión pública el mismo mensaje: están confiados en la lealtad a su palabra de Mbappé.

Lo cierto es que sí, el PSG ha subido su oferta de renovación y sí, el entorno de Mbappé le aconseja que se lo piense; que lo esté haciendo o no, solo lo sabe él. Lo que sí saben las dos partes es que hay una fecha clave para saber cuál es la decisión definitiva del crack, el próximo 21 de mayo, donde en el Parque de los Príncipes el cuadro de Pochettino, que se irá del club, juega su último partido de la Ligue 1 y por extensión de la temporada.

Los informes del Madrid señalan que el punta solo les puso una condición, nunca sacar a la luz ningún tipo de acuerdo antes de acabar la temporada en el PSG, y el Madrid, que respeta su decisión, sabe que no habrá novedades antes del choque liguero frente al Metz. Si los acontecimientos siguen su curso, después de ese partido Mbappé hablará alto y claro, en público, sobre su decisión, que quiere dejar zanjada antes de irse de vacaciones. Los tiempos están fijos y Mbappé no cambia su hoja de ruta, lo que no evita que los nervios vayan irradiando tensión de Leonardo al Real Madrid, y viceversa.