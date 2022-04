Haaland hace temblar a Guardiola y Florentino con una nueva vía

Sí, es cierto, al menos eso afirma el entorno de Erling Haaland, que el Manchester City le lleva ventaja al Real Madrid en la carrera por contratar al delantero noruego, pero eso no significa, como se ha anunciado desde fuentes inglesas, que el jugador tenga un acuerdo cerrado con los skyblue, algo que aún está lejos de suceder; más si cabe teniendo en cuenta que hay una tercera vía posible que agrada al eficiente delantero vikingo.

Señalaba el íntimo amigo de la familia Haaland, concretamente de su padre, como es Jan Aage Fjørtoft, que efectivamente los ingleses llevan ventaja al Madrid en la carrera por fichar al punta del Borussia de Dortmund, algo que más o menos se sabía debido a que el Madrid, antes de nada, pretende cerrar el traspaso de Kylian Mbappé para desde ahí construir todo lo demás, pero Fjørtoft ha aportado nuevos datos interesantes al culebrón.

El primero no hace sino certificar esa información que adelantábamos en Don Balón acerca de que el entorno del jugador prefiere al gigante de la Premier League pero que el futbolista quiere esperar hasta el final al gigante blanco de LaLiga, ya que, en cierta forma, le seduce más esta posibilidad. Por otro lado, hay que poner en valor la tercera vía, que es la del Bayern de Múnich, cuya posible salida de Robert Lewandowski pone tras la pista del ariete del Signal Iduna Park.

Como no puede ser de otra manera, si el polaco fuerza lo suficiente como para que algún club sea capaz de llegar al Allianz con 60 o 70 millones por su nueve, entonces los germanos sí accederían a dejar ir al Lewandowski a cambio de meterse de lleno en la lucha por Haaland. Y si el noruego, con todo a favor, aún no ha dado el sí definitivo al City, que le ofrece todo aquello que Madrid y Bayern ahora mismo no están dispuestos a dar, es porque ambas opciones, la blanca y la muniquesa, le hacen especial ilusión. Así que sí, el City lleva ventaja, pero esta puede disolverse con un golpe de viento.