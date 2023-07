Nasser Al-Khelaïfi rompe el mercado y CR7 envidiará el 'robo' a Florentino: ¡pagarán más de 700M!

El PSG está viviendo uno de los mercados de fichajes más intensos de los últimos tiempos. A la salida inicial de Leo Messi y a los tanteos ante una venta de Neymar, llegó el gran bombazo que ha puesto en jaque el fútbol mundial. La puesta en el mercado de Kylian Mbappé, que ha dado inicio a una subasta donde el más fuerte ya ha marcado terreno con una oferta que nadie más en el mundo será capaz de igualar.

En Francia se han hecho eco del gran interés del fútbol saudí en la mayor estrella del fútbol europeo hoy en día. Es por esto por lo que el Al Hilal ha decidido hacer la mayor apuesta de la historia del fútbol con una oferta que supera los 700 millones de euros entre traspasos y el sueldo del futbolista. Un contrato que dejaría por los suelos el de Cristiano Ronaldo, algo que seguro molestará al de Madeira, que perderá el trono de jugador mejor pagado del mundo.

Prisas en el PSG

Parece que, por primera vez en su historia, el PSG está entre la espada y la pared. Kylian Mbappé está ganando una partida donde el único que puede perder es el conjunto parisino. Y es que, si bien es cierto que corre el riesgo de pasarse un año en la grada, un gesto de este calibre dejaría la imagen de los parisinos más tocada todavía. Es por este motivo que a Nasser Al-Khelaïfi le entran las prisas por vender lo antes posible a un Mbappé que no tiene ninguna prisa, ya que, en caso de salir vendido, cada euro ahorrado en el precio de traspaso irá a su bolsillo en forma de prima de traspaso.

Madrid, el destino favorito

Pese a los esfuerzos por parte del PSG para vender a su estrella a cualquier club del mundo que no sea el Real Madrid, Barça incluido, el francés parece tener claro cuál es su deseo y donde quiere jugar en las próximas temporadas. En este sentido, Arabia Saudí no parte como la opción favorita, y es que, pese al dinero ofrecido, el proyecto deportivo de Oriente Medio no es tan bueno como el del Real Madrid, donde formaría un tridente espectacular con Vinicius y Rodrygo, además de poder competir contra los mejores en la Champions League.