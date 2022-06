Neymar incendia el PSG: harto de Al-Khelaïfi, nuevo destino inminente

La situación de Neymar y el París Saint Germain se está enrevesando cada vez más. Algo que hace apenas unas semanas parecía un matrimonio perfecto, con un jugador de talla mundial por el que se pagó el mayor traspaso de la historia del fútbol y un club con una política de tener futbolistas de su calado, ahora se ha roto por completo y parece más factible que nunca que la situación vaya a estallar por los aires.

Y es que las declaraciones que realizó el presidente Nasser Al-Khelaïfi recientemente en una entrevista en las que afirmaba que esperaba mucho más de algunos jugadores (aunque es verdad que sin señalar al brasileño) y sobre todo el hecho de que lleven un tiempo tratando de moverlo en el mercado a sus espaldas ha hecho que el futbolista haya estallado. Por eso, tal y como informa desde Francia el medio RMC Sport, ahora Neymar no ve con malos ojos un cambio de aires y marcharse del París Saint Germain viendo que en el Parque de los Príncipes ya no es tan querido.

Hasta el momento la postura de Neymar había sido muy clara. No tenía la más mínima intención de moverse de la capital francesa porque estaba a gusto tanto en el club como jugando en la Ligue1. De hecho, recientemente deslizó que tan sólo tenía un sueño y un objetivo en la mente y que ese era el de ganar la Champions League con el PSG que tanto se le viene resistiendo al conjunto galo pese a las multimillonarias inversiones en fichajes. Pero ahora todo ha dado un vuelco propiciado por la actitud de los mandamases de la entidad, que parecen haberse cansado de tener al ex jugador del Barcelona entre sus filas y del que consideran que no ha ofrecido todo el rendimiento que se esperaba de él.

Por otra parte, el 1 de julio se activará de manera automática una opción por la que el contrato del brasileño quedará renovado hasta el año 2027 por lo que al PSG le corre prisa y trabaja a contrarreloj para tratar de ‘echar’ a Neymar del equipo. Ahora bien, no será fácil encontrar a un aspirante que vaya a pagar una millonada por 'Ney' y que vaya a hacerse con su ficha tan fácil.