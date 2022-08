Otro bofetón a Keylor Navas: le quitan el sitio también fuera del PSG

La situación de Keylor Navas en el París Saint Germain es de todo menos agradable. El guardameta costarricense, después de un verano en vilo esperando a conocer cómo sería su papel en el equipo parisino, ya sabe y lo ha comprobado de primera mano que no va a ser el portero de confianza de Christophe Galtier porque le ha entregado los galones de titular en la portería a Donnarumma, por lo que el tico piensa seriamente en abandonar el Parque de los Príncipes para poder ser protagonista.

A sus 35 años, Keylor sigue teniendo un gran cartel en el fútbol europeo dado su gran palmarés acumulado durante tantas temporadas y por su balance en equipos tan importantes como el Real Madrid o el propio PSG, por lo que su entorno había recibido algunos intereses aunque por el momento eran tímidos. Uno de ellos, tal y como contamos en Don Balón hace ya unos días, fue el Nápoles. Los transalpinos necesitan un refuerzo para aumentar el nivel de competitividad de su portería y por eso están peinando el mercado en busca de diferentes opciones pero ahora parece que han encontrado al hombre ideal… y no es Keylor Navas.

Apunta el Diario As en sus últimas informaciones que el Nápoles sigue muy de cerca las evoluciones de Kepa Arrizabalaga. El portero del Chelsea sabe también que no cuenta en el conjunto londinense para Thomas Tuchel porque el titular indiscutible es Mendy, así que busca salir de Stamford Bridge para poder sentirse de nuevo importante en un nuevo lugar. El contacto entre ambas partes es diario y la sintonía es buena, por lo que no se descarta que su llegada al Diego Armando Maradona se produzca en las próximas horas.

Esto supone un nuevo varapalo para Keylor Navas, que decidido a buscar un nuevo equipo en el que ser titular y llegar así en un estado de forma óptimo al Mundial de Qatar 2022, ve cómo una de sus grandes alternativas, el Nápoles, tiene a otro guardameta en su agenda y además con conversaciones avanzadas. Eso sí, el tico no descartará esta opción hasta que nada se cierre y seguirá escuchando las ofertas que lleguen para sacarle de la pesadilla del PSG.