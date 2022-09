Palo demoledor a Keylor Navas: KO, asume su fracaso y derrota en París

Parece que a Keylor Navas no le va a salir nada bien esta temporada. Ya venimos contando en Don Balón desde hace varios días que la situación del guardameta de Costa Rica en el París Saint Germain no era ni mucho menos la ideal pero es que a cada día o semana que pasa las noticias que llegan para los intereses del portero son menos halagüeñas. Después de este arranque del curso, había quedado más que claro que el ex del Real Madrid era el claro suplente del equipo y que, por lo tanto, no iba a rascar ni un solo minuto salvo unas circunstancias excepcionales ni en la Ligue1 ni mucho menos en la Champions League, pero es que ahora Donnarumma, el titular, se ha reivindicado de una manera gigantesca.

Si Keylor podía albergar al menos la esperanza de que el portero italiano no pudiera con la presión de ser la referencia en la portería de un equipo con tanta exigencia como es el PSG, puede empezar a cambiar de parecer de forma inmediata y asumir que no va a tener apenas oportunidades. Y es que Gianluigi Donnarumma se exhibió este pasado sábado en el partido del París Saint Germain y fue un homber fundamental e imprescindible para que los parisinos sumaran una nueva victoria en la Ligue1. El portero italiano, la apuesta del entrenador Galtier para la meta, se convirtió en pieza clave al detener un penalti en el partido que enfrentó al París Saint Germain contra el Brest, por lo que ha llovido multitud de elogios al cancerbero.

El PSG tan sólo pudo ganar por la mínima este encuentro (1-0) gracias a un solitario tanto de Neymar, por lo que de no haber evitado el gol del empate en esa pena máxima los de Al-Khelaïfi hubieran perdido el liderato de la Liga francesa.

Slimani trató de poner el empate en el marcador de nuevo pero se encontró con una gigantesca intervención de Donnarumma para salvaguardar la portería del París Saint Germain. Así, el portero italiano sale reforzado como uno de los héroes de este encuentro y mientras tanto Keylor Navas lo sigue viendo todo desde el banquillo pensando en que va a llegar al Mundial en unas condiciones muy diferentes de lo que a él le hubiera gustado.