Hazard, momento clave en Madrid: ahora o nunca y Ancelotti da el OK

El Real Madrid quiere seguir asentando su gran inicio de temporada en el que ha ganado absolutamente todo lo que ha jugado hasta el momento. Los de Carlo Ancelotti han entrado a la campaña 2022/2023 como una auténtica locomotora y los seis encuentros oficiales que se han disputado hasta la fecha, en tres competiciones diferentes como son la Supercopa de Europa, la Liga y la Champions League, han terminado con el mismo resultado de victoria para los blancos demostrando así que no han perdido la forma desde el final del curso anterior.

En Liga, en la competición de casa, son el único equipo todavía que hasta el momento lo ha ganado absolutamente todo aunque el Barcelona amenaza el liderato y este domingo tienen una nueva oportunidad para refrendar que no hay nadie que les tosa en estas semanas porque se miden en la quinta jornada al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu. Pero no será un partido más porque Carletto no va a poder contar con el que seguramente sea el jugador de su máxima confianza en la plantilla, Karim Benzema, que se tuvo que retirar lesionado hace unos días en el choque de Champions League ante el Celtic y que no podrá estar hoy.

Las alarmas saltaron por los aires en la Casa Blanca cuando el delantero francés tuvo que marcharse antes de tiempo y con gestos de dolor. Benzema no tiene un recambio natural como ‘9’ y eso es porque Florentino Pérez se empeñó en no fichar un reemplazo y otro delantero centro, sino optar por la vía de en medio y quedarse con lo que tenía. Mariano obviamente no cuenta así que llega la hora de la verdad para Eden Hazard.

El belga tiene la oportunidad de resarcirse de todos estos malos años como jugador del Real Madrid y es el elegido por Ancelotti para hacer las funciones de falso delantero. Ya fue así en el partido ante el Celtic y lo cierto es que Hazard le dio un nuevo aire al equipo, repartió una asistencia y hasta él mismo marcó un gol. Por lo tanto ahora quiere reivindicarse y dejar claro que no está acabado, además de que será una buena manera de mantenerse en forma de cara al próximo Mundial.