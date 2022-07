Pochettino, Al-Khelaïfi y la tremenda inversión del PSG estos años

El Paris Saint Germain es todos los veranos uno de los clubes protagonistas del mercado de fichajes. El conjunto francés no solo realiza la habitual compra y venta de jugadores en este periodo, si no que también cambia de entrenador con bastante asiduidad, generando su propio mercado de fichajes de entrenadores.

Mauricio Pochettino ha sido uno de los dos protagonistas de este verano. El técnico argentino ha dejado París tras cobrar 10 millones de euros por su despido, renunciando incluso al montante inicial que pedía por su despido.

El ex del Espanyol consiguió conquistar la Copa de Francia durante esta temporada, ganando también la Ligue 1, el primer título de liga de su carrera, aunque, como suele pasar en el PSG, todo eso no compensó la derrota del equipo en la Liga de Campeones a manos del Real Madrid en dieciseisavos de final.

En total, Pochettino ha costado 33 millones de euros al Paris Saint Germain. Solo en despidos, a los 10 que acaban de abonarle para su marcha hay que sumar los siete millones de euros que el conjunto parisino abonó a Thomas Tuchel para que el alemán dejará el banquillo y colocar al argentino.

Además hay que sumar el costo de contratar a Christophe Galtier, por quien el psg ha tenido que pagar otra cuantía al Nice. Un Pochettino que no se ganó el favor de la afición parisina, cuyo público le abucheo durante buena parte de los encuentros de Ligue 1, realizando una protesta importante en el partido ante el Rennes, en el que criticaron a los "mercenarios pagados en exceso".

Aunque el caso de Mauricio Pochettino queda en anécdota si lo comparamos con el de Laurent Blanc. El técnico francés cobró 22 millones de euros por su despido del PSG el verano de 2016, cuando le quedaban aún dos años de contrato.

El campeón del mundo con Francia y ex defensa con la selección gala fue sustituido por Unai Emery, uno de los pocos técnicos que no ha cobrado por irse del PSG.

Pero esta no es la primera vez que Pochettino saca tajada de un proyecto fallido. Al argentino le pasó algo similar en el Tottenham, cuando en noviembre de 2019 fue despedido por los 'spurs'.