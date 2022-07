Pochettino lo sueña: apestado en el PSG, quiere unirse a Ancelotti

El París Saint Germain anunció en las últimas horas lo que era un secreto a voces. Hizo oficial el despido de Mauricio Pochettino como entrenador del primer equipo para dejar paso a Galtier como su sustituto y abrir de esta manera una nueva etapa en el banquillo del Parque de los Príncipes. Era de sobra conocido que Al-Khelaïfi no iba a aguantar ni una temporada más al argentino en el banquillo ya que consideraba que su crédito se había agotado y su reemplazo, de hecho, estaba ya firmado y completamente cerrado desde hacía varias semanas atrás.

Ahora, por lo tanto, a Pochettino se la vuelve a abrir un futuro incierto en el horizonte. Sin equipo, el sudamericano tendrá que ponerse manos a la obra para encontrar acomodo en un nuevo equipo que esté interesado en contar con sus servicios para la próxima campaña aunque a estas alturas del verano ya no será nada fácil. Hay muchos equipos que tiene confeccionado ya su plan y que tendrán muy complicado cambiar de entrenador a estas alturas, por lo que es probable que el argentino tenga incluso que esperar a que se inicie el curso y comiencen a moverse las sillas.

No obstante, el diario británico The Sun no ha tardado mucho en vincular el futuro del entrenador de nuevo a la Premier League. En este periódico afirman que Mauricio sigue teniendo muy buen cartel en la liga inglesa especialmente después de lo que hizo en su etapa en el Tottenham, aunque su regreso a los Spurs ahora mismo no es posible. Conte está muy asentado en el banquillo y no se moverá salvo que suceda alguna catástrofe que en Londres no esperan.

Se ha llegado incluso a vincular a Pochettino con un supuesto interés del Arsenal pero desde The Sun afirman que el entrenador descarta totalmente esa opción ya que sus vínculos con el otro club londinense, el Tottenham, son demasiado fuertes como para cometer la ‘traición’ de marcharse a un enemigo directo.

Cómo reponerse

Ahora, pese a que se enfrenta a un futuro incierto Mauricio Pochettino sabe que tiene en Carlo Ancelotti y en Thomas Tuchel a dos grandes maestros de cómo reponerse a una salida del PSG ya que ambos, en la temporada posterior a su marcha de París, consiguieron hacerse con la Champions League con el Real Madrid y el Chelsea respectivamente.